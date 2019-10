Lidl je odteraz všade! Vitajte v Lidl e-shope

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.10.2019 (Webnoviny.sk) - Od októbra si zákazníci Lidla môžu obľúbený spotrebný tovar kúpiť už aj online.Lidl vypočul požiadavky slovenských zákazníkov a v októbri spustil e-shop so spotrebným tovarom. Slovensko je v poradí siedmou krajinou, v ktorej Lidl ponúka spotrebný tovar online. Lidl prevádzkuje e-shop aj v Belgicku, Česku, Holandsku, Nemecku, Poľsku a Španielsku.Online obchod Lidla je dostupný na adrese www.lidl-shop.sk a oproti kamenným predajniam ponúka viacero výhod. Výrobky je možné objednať si v online predpredaji už o týždeň skôr než sa objavia v ponuke kamenných predajní. Na webe bude navyše dostupný aj exkluzívny sortiment, ktorý sa do klasického predaja nedostane. Ponuka sa bude postupne rozširovať a dopĺňať. Okrem pravidelnej týždňovej akčnej ponuky bude Lidl-shop.sk obsahovať aj stály sortiment, bestsellery či výrobky z predchádzajúceho týždňa. Ponuka v Lidl-shop.sk je tematicky rozdelená do šiestich sekcií – móda, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie, domácnosť a detský svet.Pre najmenších má Lidl pripravené skvelé hračky, ktoré sú súčasťou sekcie detský svet . Medzi tradičné patria napríklad plyšové hračky LUPILU na rozvoj hmatu, sluchu a koordinácie očí a rúk či auto na diaľkové ovládanie JAMARA. Potešia aj úplné novinky z dielne PLAYTIVE JUNIOR. Magnetická stavebnica aj plastelína tejto značky pomáhajú u detí rozvíjať kreativitu a šikovnosť.Kvalitne je zásobená tiež sekcia šport a voľný čas . Skladom má Lidl napríklad vyhľadávané športové pomôcky CRIVIT. Funkčné oblečenie, fitnes podložku či multifunkčné tréningové náradie tejto značky tak môžete mať doma už v priebehu troch dní. Podobne ako šijacie potreby CRELANDO, ktoré sú rovnako neodmysliteľnou súčasťou portfólia produktov určeného pre voľný čas.Pre zákazníkov hľadajúcich inšpiráciu do svojho bytu či domu LIDL pripravil kategóriu bývanie . Nafukovacia posteľ s elektrickou pumpou Bestway, viacero druhov posteľnej bielizne, kuchynské batérie s nastaviteľným obmedzovačom teploty vody či LED stolné lampy sú len časťou širokej ponuky tejto kategórie.Z kategórie domácnosť je možné vypichnúť napríklad mimoriadne savé utierky z mikrovlákna AQUAPUR či 10-dielnu sadu kvalitných hrncov s viacvrstvovým uzavretým dnom a panvice značky ERNESTO. Obzvlášť v období vykurovania môžu byť užitočné zvlhčovače vzduchu MELINERA, ktoré rovnako v ponuke nového eshopu nechýbajú.Zákazníci eshopu ocenia tiež špeciálnu ponuku produktov s aktuálnou tematikou. Už dnes je tak možné zakúpiť napríklad zaujímavé výrobky v kategórii Halloween . Detské kostýmy, lampáše či LED svetelný kábel MELINERA vhodný do interiéru aj exteriéru pomôžu vytvoriť tú pravú halloweensku atmosféru."Kamenné predajne Lidla sa nachádzajú v 29 krajinách, online predaj spotrebného tovaru bol doteraz realitou v šiestich. Sme veľmi radi, že Slovenskou je v poradí siedmou Lidl krajinou s e-shopom. Dlhodobo sme dostávali otázky, kedy bude náš ´non-food´ dostupný aj online a preto verím, že Lidl-shop si na Slovensku nájde svojich stálych zákazníkov," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Dopravu budú pre Lidl zabezpečovať Slovenská pošta a spoločnosť Geis. Pri oboch prepravcoch je poplatok za doručenie tovaru stanovený na 3,90 €, pri hodnote objednávky nad 50 € však bude doprava bezplatná. Zákazník môže svoju objednávku zaplatiť dvoma spôsobmi – platobnou kartou online alebo na dobierku.Rovnako ako pri tovare kúpenom v kamenných predajniach garantuje Lidl aj v e-shope zákazníkom možnosť vrátiť nepoužitý tovar do 30 dní od jeho zakúpenia.Inzercia