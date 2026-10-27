|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 27.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sabína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. októbra 2026
Izraelská polícia zadržala muža s nožom, ktorý ohrozoval lídra ľavicovej opozície
Incident sa odohral v Tel Avive počas parlamentných volieb. Politik obvinil premiéra z podnecovania nenávisti. Izraelská polícia v utorok ...
Zdieľať
27.10.2026 (SITA.sk) - Incident sa odohral v Tel Avive počas parlamentných volieb. Politik obvinil premiéra z podnecovania nenávisti.
Golan sa v jednom z telavivských parkov usiloval mobilizovať voličov, keď k nemu pristúpil neznámy muž.
Politikova ochranka mu zabránila priblížiť sa a pri zásahu mu z oblečenia vypadol veľký nôž. Príslušníci ochranky podozrivého zadržali a odovzdali polícii. Podľa vyšetrovateľov ide o približne 20-ročného obyvateľa Jeruzalema.
„Podnecovanie nenávisti a násilie nás nezastrašia,“ vyhlásil Golan, ktorý incident pripísal nenávistnej kampani premiéra Benjamina Netanjahua proti ľavici.
Golan, bývalý vysokopostavený armádny dôstojník, vedie stranu Demokrati, ktorá vznikla spojením ľavicových politických síl vrátane niekdajšej Strany práce.
Vo voľbách spolupracuje s opozičnými kandidátmi vedenými bývalým náčelníkom generálneho štábu Gadim Eisenkotom.
Golan patrí medzi málo významných izraelských politikov, ktorí naďalej podporujú vznik samostatného palestínskeho štátu popri Izraeli.
Presadzuje tiež liberálne postoje v spoločenských otázkach vrátane rovnosti sexuálnych menšín.
Incident nasledoval po spore o zabezpečenie Golanovej ochrany. Izraelská kontrarozviedka Šin Bet prevzala zodpovednosť za jeho bezpečnosť len dva dni pred voľbami, po opakovaných upozorneniach na vyhrážky adresované politikovi.
Zdroj: SITA.sk - Izraelská polícia zadržala muža s nožom, ktorý ohrozoval lídra ľavicovej opozície © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelská polícia v utorok zadržala muža ozbrojeného nožom, ktorý sa počas parlamentných volieb v Tel Avive vyhrážajúco priblížil k predsedovi hlavnej ľavicovej strany Demokrati Jairovi Golanovi. Oznámila to jeho strana, pričom incident následne potvrdila aj polícia.
Nenávistná kampaň
Golan sa v jednom z telavivských parkov usiloval mobilizovať voličov, keď k nemu pristúpil neznámy muž.
Politikova ochranka mu zabránila priblížiť sa a pri zásahu mu z oblečenia vypadol veľký nôž. Príslušníci ochranky podozrivého zadržali a odovzdali polícii. Podľa vyšetrovateľov ide o približne 20-ročného obyvateľa Jeruzalema.
„Podnecovanie nenávisti a násilie nás nezastrašia,“ vyhlásil Golan, ktorý incident pripísal nenávistnej kampani premiéra Benjamina Netanjahua proti ľavici.
Spolupráca s Eisenkotom
Golan, bývalý vysokopostavený armádny dôstojník, vedie stranu Demokrati, ktorá vznikla spojením ľavicových politických síl vrátane niekdajšej Strany práce.
Vo voľbách spolupracuje s opozičnými kandidátmi vedenými bývalým náčelníkom generálneho štábu Gadim Eisenkotom.
Rovnosť sexuálnych menšín
Golan patrí medzi málo významných izraelských politikov, ktorí naďalej podporujú vznik samostatného palestínskeho štátu popri Izraeli.
Presadzuje tiež liberálne postoje v spoločenských otázkach vrátane rovnosti sexuálnych menšín.
Incident nasledoval po spore o zabezpečenie Golanovej ochrany. Izraelská kontrarozviedka Šin Bet prevzala zodpovednosť za jeho bezpečnosť len dva dni pred voľbami, po opakovaných upozorneniach na vyhrážky adresované politikovi.
Zdroj: SITA.sk - Izraelská polícia zadržala muža s nožom, ktorý ohrozoval lídra ľavicovej opozície © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini sa zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR, pripomenul článok 3 NATO – VIDEO, FOTO
Pellegrini sa zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR, pripomenul článok 3 NATO – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
V protismere a pod vplyvom drog, 24-ročný vodič unikal polícii na D1
V protismere a pod vplyvom drog, 24-ročný vodič unikal polícii na D1