Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sabína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. októbra 2026

Izraelská polícia zadržala muža s nožom, ktorý ohrozoval lídra ľavicovej opozície


Tagy: Izraelská polícia Izraelská vláda Kontrarozviedka Parlamentné voľby v Izraeli Útok nožom

Incident sa odohral v Tel Avive počas parlamentných volieb. Politik obvinil premiéra z podnecovania nenávisti. Izraelská polícia v utorok ...



Zdieľať
israel_elections_96_15 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Incident sa odohral v Tel Avive počas parlamentných volieb. Politik obvinil premiéra z podnecovania nenávisti.


Izraelská polícia v utorok zadržala muža ozbrojeného nožom, ktorý sa počas parlamentných volieb v Tel Avive vyhrážajúco priblížil k predsedovi hlavnej ľavicovej strany Demokrati Jairovi Golanovi. Oznámila to jeho strana, pričom incident následne potvrdila aj polícia.



Nenávistná kampaň


Golan sa v jednom z telavivských parkov usiloval mobilizovať voličov, keď k nemu pristúpil neznámy muž.

Politikova ochranka mu zabránila priblížiť sa a pri zásahu mu z oblečenia vypadol veľký nôž. Príslušníci ochranky podozrivého zadržali a odovzdali polícii. Podľa vyšetrovateľov ide o približne 20-ročného obyvateľa Jeruzalema.

„Podnecovanie nenávisti a násilie nás nezastrašia,“ vyhlásil Golan, ktorý incident pripísal nenávistnej kampani premiéra Benjamina Netanjahua proti ľavici.

Spolupráca s Eisenkotom


Golan, bývalý vysokopostavený armádny dôstojník, vedie stranu Demokrati, ktorá vznikla spojením ľavicových politických síl vrátane niekdajšej Strany práce.

Vo voľbách spolupracuje s opozičnými kandidátmi vedenými bývalým náčelníkom generálneho štábu Gadim Eisenkotom.

Rovnosť sexuálnych menšín


Golan patrí medzi málo významných izraelských politikov, ktorí naďalej podporujú vznik samostatného palestínskeho štátu popri Izraeli.

Presadzuje tiež liberálne postoje v spoločenských otázkach vrátane rovnosti sexuálnych menšín.

Incident nasledoval po spore o zabezpečenie Golanovej ochrany. Izraelská kontrarozviedka Šin Bet prevzala zodpovednosť za jeho bezpečnosť len dva dni pred voľbami, po opakovaných upozorneniach na vyhrážky adresované politikovi.


Zdroj: SITA.sk - Izraelská polícia zadržala muža s nožom, ktorý ohrozoval lídra ľavicovej opozície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská polícia Izraelská vláda Kontrarozviedka Parlamentné voľby v Izraeli Útok nožom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini sa zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR, pripomenul článok 3 NATO – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
V protismere a pod vplyvom drog, 24-ročný vodič unikal polícii na D1

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 