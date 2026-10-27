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27. októbra 2026

Pellegrini sa zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR, pripomenul článok 3 NATO – VIDEO, FOTO


Tagy: lietadlá F-16 Prezident Slovenskej republiky Vzdušné sily

Prezident podotkol, že aktuálne nepredvídateľné a rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie kladie na ozbrojené sily vyššie nároky. Slovenské vzdušné sily v ...



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pellegrini2 1 27.10.2026 (SITA.sk) - Prezident podotkol, že aktuálne nepredvídateľné a rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie kladie na ozbrojené sily vyššie nároky.


Slovenské vzdušné sily v najbližších dňoch prevezmú ochranu nášho vzdušného priestoru lietadlami F-16. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini, ktorý sa z pozície hlavného veliteľa Ozbrojených síl (OS) SR zúčastnil na slávnostnej časti Veliteľského zhromaždenia náčelníka Generálneho štábu OS SR na ministerstve obrany.

Prezident podotkol, že aktuálne nepredvídateľné a rýchlo sa meniace bezpečnostné prostredie kladie na ozbrojené sily vyššie nároky, a to najmä v oblasti operačnej pripravenosti a schopnosti samostatne ubrániť celistvosť krajiny.

Prezident pripomína článok 3 NATO


Prezident opätovne pripomenul, že členstvo v NATO nezbavuje krajinu zodpovednosti za vlastnú obranu. Aj napriek tomu, že je Slovensko súčasťou systému kolektívnej obrany a poväčšine si každý spomína na článok 5 Severoatlantickej zmluvy, tak podľa prezidenta sa treba vždy vrátiť k článku 3.

"Ten hovorí, že každý členský štát musí byť v prvom rade schopný a pripravený brániť svoju územnú celistvosť vlastnými silami. Až následne nastupuje článok 5, na základe ktorého nám prichádzajú na pomoc naši spojenci," doplnil Pellegrini.

Významný posun


Prezident súčasne vyzdvihol významný posun v posilňovaní ochrany vzdušného priestoru vlastnými silami a prostriedkami. Slovensku sa totiž podľa neho opätovne podarilo zabezpečiť schopnosť, ktorá dlhé roky absentovala.

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"Preto gratulujem vzdušným silám, že v najbližších dňoch prevezmú ochranu vzdušného priestoru prostredníctvom našich stíhacích lietadiel F-16 a že postupne budú prichádzať ďalšie batérie nášho nového systému protivzdušnej obrany, pretože tak majú ozbrojené sily jednej suverénnej krajiny vyzerať a fungovať," povedal prezident.

Vyzdvihol aj rastúci počet profesionálnych vojakov


Modernizácia OS SR však podľa neho nespočíva len v obstaraní novej techniky, ale aj v zabezpečení dostatočného počtu kvalifikovaných vojakov. Pellegrini preto vyzdvihol aj rastúci počet profesionálnych vojakov. Za dôležité pritom považuje aj obsadzovanie dlhodobo neobsadených miest a získavanie odborníkov, ktorí dokážu obsluhovať novú techniku a udržiavať ju v bojovej pohotovosti.

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Prezident ďalej ocenil pripravenosť ozbrojených síl pomáhať aj v mimoriadnych situáciách a vďaka svojej pripravenosti si budovať aj dôveru verejnosti. Dôležité v nasledujúcom období bude podľa Pellegriniho zefektívnenie fungovania OS SR, zrýchlenie rozhodovacích procesov a väčší dôraz na konkrétne výsledky.

Prezident podporuje aj zmeny, ktoré by mali priniesť flexibilnejšie fungovanie armády a posilniť právomoci veliteľov. Pellegrini je presvedčený, že pri zachovaní súčasného tempa modernizácie majú OS SR pred sebou dobrú budúcnosť.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR, pripomenul článok 3 NATO – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: lietadlá F-16 Prezident Slovenskej republiky Vzdušné sily
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