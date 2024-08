Umenie v kuchyni: Miele povyšuje digestory na majstrovské diela

Betón a bronz: netradičné materiály v hlavnej úlohe

Dokonalý súlad medzi funkčnosťou a estetikou

Špičková technológia ukrytá v umeleckom diele

30.8.2024 (SITA.sk) -Betónový vzhľad digestorov Miele prináša do kuchyne modernú a industriálnu estetiku, ktorá je aktuálne veľmi trendy. Tento dizajnový prvok sa skvele hodí napríklad do minimalistických a loftových interiérov, v ktorých sa kladie dôraz na jednoduchosť a čisté línie. Povrch v betónovom vzhľade je navyše veľmi odolný a ľahko sa udržuje, čo zaručuje dlhú životnosť a stále dokonalý vzhľad.Pre tých, ktorí preferujú hrejivejší vzhľad, je k dispozícii variant s bronzovo patinovaným povrchom. Tento elegantný dizajn dodáva kuchyni nádych luxusu a sofistikovanosti. Bronzová patina sa výborne hodí k dreveným a kamenným prvkom, čo umožňuje vytvoriť harmonický a útulný priestor.Nové digestory Miele prinášajú celý rad benefitov, ktoré vo svojej kuchyni rozhodne oceníte. Vďaka mimoriadne tichému ECO motoru si môžete vychutnať pokoj a pohodu aj pri varení. S hlučnosťou iba 50 dB je tento digestor ideálny do otvorených priestorov. Moderné technológie SmartControl a Con@ctivity umožňujú jednoduché ovládanie a automatickú reguláciu výkonu digestora podľa potreby. Con@ctivity zaisťuje, že digestor automaticky reaguje na nastavenie varnej dosky, čo prináša maximálny komfort pri varení.Desaťvrstvový nerezový tukový filter zaručuje vysokú účinnosť filtrácie a ľahké čistenie v umývačke riadu. To znamená menej starostí s údržbou a viac času na varenie. ECO motor šetrí až 50% energie v porovnaní s bežnými ventilátormi, čo je výhodné pre vašu peňaženku aj pre životné prostredie. LED osvetlenie s tlmeným svetlom a možnosťou nastavenia intenzity zaisťuje dokonalé osvetlenie pracovnej plochy a vytvára príjemnú atmosféru.Nové digestory Miele DAH 4970 Sienna nie sú len klasickým kuchynským prístrojom, ale aj dizajnovým prvkom, ktorý prináša do vašej kuchyne modernosť, eleganciu a funkcionalitu. Betónový a bronzovo patinovaný vzhľad dodáva priestoru unikátny charakter, zatiaľ čo pokročilé technológie zaisťujú maximálny komfort a účinnosť pri varení. Vďaka týmto vlastnostiam sa digestory Miele stávajú nenahraditeľným pomocníkom v každej modernej kuchyni.Nechajte sa inšpirovať a doprajte svojej kuchyni kúsok luxusu a modernej elegancie s novými digestory Miele. Navštívte Miele Experience Centrum v Bratislave alebo niektorého z partnerov. Na oficiálnej stránke www.miele.sk sa dozviete viac o týchto jedinečných produktoch, ktoré prinášajú dizajnovú revolúciu do sveta kuchynských spotrebičov.Informačný servis