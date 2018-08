Izraelská vláda údajne povolila výstavbu ďalších bytov v Predjordánsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 22. augusta (TASR) - Izraelská vláda údajne povolila výstavbu takmer 400 nových bytov v židovských osadách v okupovanom Predjordánsku. Podľa agentúry DPA to v stredu oznámila ľudskoprávna organizácia Peace Now, bojujúca okrem iného proti rozširovaniu židovských osád.Táto organizácia spresnila, že Civilná správa Predjordánska, podliehajúca izraelskej armáde, odobrila na západnom brehu rieky Jordán výstavbu 382 nových bytových jednotiek.Podľa aktivistov realizácia ďalších 622 nových bytov je aktuálne v pokročilom štádiu schvaľovania.Miestna protiosadnícka skupina ďalej uviedla, že na schôdzi, počas ktorej sa výstavba nových bytov schválila, bol prítomný aj jej zástupca.Hovorca tejto organizácie Brian Reeves uviedol, že až 96 percent z týchto nových domovov sa nachádza v izolovaných osadách. Podľa neho sa vládaCivilná správa Predjordánska sa k tvrdeniu organizácie Peace Now zatiaľ oficiálne nevyjadrila, dodala DPA.Predjordánsko a východnú časť Jeruzalema obsadil Izrael počas tzv. šesťdňovej vojny v roku 1967. Tieto územia majú spolu s pásmom Gazy tvoriť budúci palestínsky štát, o ktorého vznik sa Palestínčania už dlhodobo usilujú.Izrael rozlišuje medzi osadami povolenými vládou a nelegálnym osídlením, ktoré je legalizované dodatočne zákonom. Z medzinárodného hľadiska sú ale všetky takéto osady nelegálne a predstavujú prekážku pre blízkovýchodný mierový proces.