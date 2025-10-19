Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

19. októbra 2025

19. októbra 2025

Ukrajinská armáda zasiahla ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti


Ukrajinská armáda v noci na nedeľu zaútočila na ropnú rafinériu Novokujbyševsk v Samarskej oblasti a na Orenburský závod na spracovanie plynu Orenburskej oblasti. Ako informuje spravodajský web



gettyimages 2187797902 2 676x430 19.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v noci na nedeľu zaútočila na ropnú rafinériu Novokujbyševsk v Samarskej oblasti a na Orenburský závod na spracovanie plynu Orenburskej oblasti. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.


Na území ropnej rafinérie boli zaznamenané požiare. Prvé správy naznačujú, že boli zasiahnuté primárne rafinačné jednotky, konštatoval generálny štáb. Rozsiahly požiar podľa Kyjeva nastal aj v Orenburskom závode na spracovanie plynu. Prvé správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z jednotiek na spracovanie a čistenie plynu.

Ukrajinci okrem toho zasiahli sklad palív a mazív v okupovanom meste Berďansk v Záporožskej oblasti. Z miesta hlásili výbuchy a požiar.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: ruské územie ukrajinské útoky vojna na Ukrajine
