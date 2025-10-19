|
Nedeľa 19.10.2025
Meniny má Kristián
Denník - Správy
19. októbra 2025
Ukrajinská armáda zasiahla ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti
Ukrajinská armáda v noci na nedeľu zaútočila na ropnú rafinériu Novokujbyševsk v Samarskej oblasti a na Orenburský závod na spracovanie plynu Orenburskej oblasti. Ako informuje spravodajský web
19.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda v noci na nedeľu zaútočila na ropnú rafinériu Novokujbyševsk v Samarskej oblasti a na Orenburský závod na spracovanie plynu Orenburskej oblasti. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
Na území ropnej rafinérie boli zaznamenané požiare. Prvé správy naznačujú, že boli zasiahnuté primárne rafinačné jednotky, konštatoval generálny štáb. Rozsiahly požiar podľa Kyjeva nastal aj v Orenburskom závode na spracovanie plynu. Prvé správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z jednotiek na spracovanie a čistenie plynu.
Ukrajinci okrem toho zasiahli sklad palív a mazív v okupovanom meste Berďansk v Záporožskej oblasti. Z miesta hlásili výbuchy a požiar.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská armáda zasiahla ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
