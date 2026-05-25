Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
Včera Archív správ Nastavenia
25. mája 2026
Izraelské útoky pokračovali v Libanone aj napriek prímeriu, zahynuli ďalší ľudia
Izraelské letecké útoky zasiahli juh a východ Libanonu napriek platnému prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom. Izraelské útoky v nedeľu zasiahli juh a ...
25.5.2026 (SITA.sk) - Izraelské letecké útoky zasiahli juh a východ Libanonu napriek platnému prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom.
Izraelské útoky v nedeľu zasiahli juh a východ Libanonu aj napriek prímeriu, ktoré v krajine platí od 17. apríla a bolo nedávno predĺžené o niekoľko týždňov. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že od začiatku vojny 2. marca zahynulo už 3 123 ľudí.
Ministerstvo oznámilo, že pri nedeľných izraelských náletoch zahynuli dvaja ľudia vrátane zdravotníka z Islamského zdravotného výboru napojeného na Hizballáh. Deň predtým pri jedinom útoku na obec Sír al-Gharbíja na juhu krajiny zahynulo 11 ľudí vrátane šiestich žien a jedného dieťaťa. Ministerstvo označilo útok za „masaker“.
Výzva na evakuáciu
Libanonská štátna agentúra NNA informovala, že izraelské letectvo v nedeľu zaútočilo na viac než 30 miest na juhu a východe krajiny, pričom niektoré útoky si vyžiadali obete. Korešpondenti AFP hlásili husté oblaky dymu nad viacerými zasiahnutými oblasťami.
Izraelská armáda vydala výzvy na evakuáciu viac než desiatky dedín na juhu Libanonu a vo východnom údolí Bikáa. Libanonská civilná obrana zároveň uviedla, že nočný izraelský útok zničil jej regionálne stredisko v Nabátíji. Izraelská armáda sa k tomuto incidentu bezprostredne nevyjadrila.
Napriek prímeriu izraelská armáda pokračuje v útokoch na ciele, ktoré označuje za pozície Hizballáhu. Proiránske hnutie zároveň pokračuje v útokoch na izraelské jednotky pôsobiace na juhu Libanonu a na ciele za hranicou. V nedeľu Hizballáh oznámil viac než 20 útokov raketami, dronmi a delostrelectvom.
Dohoda medzi USA a Iránom
Veliteľ izraelskej armády Ejal Zamir vyhlásil, že Izrael „pokračuje v úderoch proti Hizballáhu vo všetkých smeroch“ a že prioritou zostáva bezpečnosť civilistov a izraelských vojakov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa vlastných slov v nedeľu potvrdil, že americký prezident Donald Trump podporuje právo Izraela „brániť sa proti hrozbám na všetkých frontoch vrátane Libanonu“.
Líder Hizballáhu Náím Kásim vyjadril nádej, že pripravovaná dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom povedie k úplnému zastaveniu bojov a bude zahŕňať aj Libanon. Zároveň odmietol priame rokovania medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sa v poslednom období začali pod záštitou USA. „Vzdať sa zbraní znamená zánik a to nemôžeme akceptovať,“ povedal Kásim s tým, že Hizballáh a jeho podporovatelia čelia „existenčnej hrozbe“.
