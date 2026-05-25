Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
Sprievodca dĺžkami náhrdelníkov: Ktorá vám pristane najviac?
Náhrdelník je jedným z mála doplnkov, ktorý dokáže zásadne zmeniť celkový dojem z outfitu, no je dôležité, aby sedel na správnom mieste.
Správna dĺžka prirodzene vedie pohľad, podčiarkuje výstrih a ladí s proporciami vášho tela. Poradíme vám, ako si vybrať správnu dĺžku.
Choker (31 – 40 cm)
Choker obopína spodnú časť krku, je posadený pomerne vysoko, a preto upriamuje pozornosť na tvár, čeľusť a ramená. Hodí sa k výstrihom, ktoré odhaľujú kľúčne kosti, ako sú napríklad topy s odhalenými ramenami, lodičkové výstrihy či hlboké hlboké véčkové výstrihy. Naopak, pri roláku alebo vysokom golieri sa choker stráca.
Dôležité je brať do úvahy proporcie krku. Na dlhšom krku vyzerá elegantne, na kratšom krku však môže pôsobiť príliš rušivo a opticky ho ešte viac skracovať. V takom prípade je lepšie siahnuť po trochu dlhšej variante okolo 40 cm.
Dĺžka pri kľúčnej kosti (40 – 46 cm)
Náhrdelník, ktorý siaha ku kľúčnej kosti alebo tesne pod ňu je z hľadiska univerzálnosti víťazom. Hodí sa k väčšine výstrihov, typov postáv aj príležitostí (od každodenného nosenia až po formálne udalosti). Dĺžka 45 cm je takpovediac štandardom. Ak chcete darovať zlatý náhrdelník a nepoznáte miery obdarovanej, táto dĺžka je najbezpečnejšou voľbou.
Dĺžka na hrudník (50 – 60 cm)
Náhrdelník padajúci na hornú časť hrudníka vytvára predlžujúci efekt a vizuálne smeruje pohľad nadol. Táto dĺžka je ideálna pre prívesky – zlatý prívesok na retiazke tejto dĺžky má dostatok priestoru na to, aby vynikol a nekonkuroval líniám výstrihu.
Hodí sa k vysokým výstrihom, kde by kratšie náhrdelníky zmizli pod látkou, a rovnako dobre funguje aj cez svetre alebo splývavé topy. Pri ženách nižšieho vzrastu však platí jedno upozornenie: príliš dlhý náhrdelník môže opticky skrátiť vašu siluetu. Preto je vhodné voliť túto dĺžku s citom.
Ako správne vrstviť náhrdelníky
Vrstvenie náhrdelníkov rôznych dĺžok je technika, ktorá vyzerá nenútene, no má svoje pravidlá. Kľúčom je dodržať medzi jednotlivými retiazkami rozdiel aspoň 5 cm, aby sa spolu neprekrývali ani nezamotávali. Klasická kombinácia choker + 45 cm + 55 cm funguje takmer vždy. V klenotníctve Amawell nájdete množstvo krásnych náhrdelníkov aj príveskov, ktoré môžete spolu nakombinovať.
Ako si zmerať správnu dĺžku
Najspoľahlivejší spôsob je použiť krajčírsky meter. Omotajte ho okolo krku tam, kde chcete, aby bol náhrdelník umiestnený, a k nameranej hodnote pridajte 3 až 5 cm, aby náhrdelník sedel. Ak meter nemáte, poslúži aj šnúrka. Priložte ju, označte miesto a odmerajte pravítkom.
Zdroj obrázku: Rawpixel.com / stock.adobe.com
