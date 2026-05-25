 Zo zahraničia

25. mája 2026

Pri incidente v obchodnom centre v Tokiu utrpelo zranenia približne 20 ľudí


Približne 20 ľudí utrpelo v pondelok zranenia po incidente v luxusnom obchodnom centre v centre Tokia, kde muž rozprášil neznámu látku. Informovali o tom polícia a hasiči.

Hovorca tokijskej polície Júsuke Koide uviedol, že muž rozprášil látku pri bankomate na prízemí budovy. Predstaviteľ miestneho hasičského zboru následne potvrdil, že po hlásení o „zápachu“ utrpelo zranenia približne 20 ľudí.

Po incidente polícia uzavrela cesty v okolí budovy v nákupnej štvrti Ginza a na miesto dorazilo viacero hasičských vozidiel. Reportér AFP na mieste videl dvoch ľudí na nosidlách pri nakladaní do sanitky.

Hasiči a pracovníci v ochranných oblekoch proti nebezpečným látkam odvádzali ľudí z obchodného centra do špecializovaných vozidiel, kde ich vyšetrovali. Verejnoprávna televízia NHK uviedla, že zranenia sa zdajú byť ľahké.

Polícia naďalej vyšetruje príčinu incidentu.


Zdroj: SITA.sk - Pri incidente v obchodnom centre v Tokiu utrpelo zranenia približne 20 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

