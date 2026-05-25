Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Pri incidente v obchodnom centre v Tokiu utrpelo zranenia približne 20 ľudí
Približne 20 ľudí utrpelo zranenia po tom, ako muž rozprášil neznámu látku v luxusnom obchodnom centre v centre Tokia. Polícia uzavrela okolité ulice a vyšetruje tento incident. Približne 20 ľudí ...
25.5.2026 (SITA.sk) - Približne 20 ľudí utrpelo zranenia po tom, ako muž rozprášil neznámu látku v luxusnom obchodnom centre v centre Tokia. Polícia uzavrela okolité ulice a vyšetruje tento incident.
Približne 20 ľudí utrpelo v pondelok zranenia po incidente v luxusnom obchodnom centre v centre Tokia, kde muž rozprášil neznámu látku. Informovali o tom polícia a hasiči.
Hovorca tokijskej polície Júsuke Koide uviedol, že muž rozprášil látku pri bankomate na prízemí budovy. Predstaviteľ miestneho hasičského zboru následne potvrdil, že po hlásení o „zápachu“ utrpelo zranenia približne 20 ľudí.
Po incidente polícia uzavrela cesty v okolí budovy v nákupnej štvrti Ginza a na miesto dorazilo viacero hasičských vozidiel. Reportér AFP na mieste videl dvoch ľudí na nosidlách pri nakladaní do sanitky.
Hasiči a pracovníci v ochranných oblekoch proti nebezpečným látkam odvádzali ľudí z obchodného centra do špecializovaných vozidiel, kde ich vyšetrovali. Verejnoprávna televízia NHK uviedla, že zranenia sa zdajú byť ľahké.
Polícia naďalej vyšetruje príčinu incidentu.
Zdroj: SITA.sk - Pri incidente v obchodnom centre v Tokiu utrpelo zranenia približne 20 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelské útoky pokračovali v Libanone aj napriek prímeriu, zahynuli ďalší ľudia
