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09. júna 2026
Spolupráca V4 má podľa Blanára konkrétne výsledky, Vyšehradský fond rozdelil milióny eur na tisíce projektov
Fond podľa jeho slov pomáha prenášať skúsenosti a podporovať stabilitu v širšom európskom priestore. Spolupráca Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska prináša hmatateľné výsledky. Dôkazom toho je ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Fond podľa jeho slov pomáha prenášať skúsenosti a podporovať stabilitu v širšom európskom priestore.
Spolupráca Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska prináša hmatateľné výsledky. Dôkazom toho je podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý už viac ako štvrťstoročie podporuje vzdelávanie, vedu, kultúru a inovácie. Šéf slovenskej diplomacie pri príležitosti 26. výročia založenia fondu vyzdvihol, že od svojho vzniku podporil viac ako desaťtisíc grantových projektov a individuálnych iniciatív v hodnote viac ako 140 miliónov eur.
„Finančné prostriedky sú určené najmä pre vzdelávanie, kultúru, vedu a výskum, verejné politiky či regionálny rozvoj. Približne 78 percent podpory využívajú prijímatelia z krajín V4, pričom zvyšná časť smeruje predovšetkým do štátov západného Balkánu a krajín Východného partnerstva,“ doplnil Blanár.
Fond podľa jeho slov pomáha prenášať skúsenosti a podporovať stabilitu v širšom európskom priestore. Minister pripomenul, že okrem zakladajúcich štátov činnosť fondu v minulosti podporili aj viacerí medzinárodní partneri vrátane Holandska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Švajčiarska, Švédska, Nemecka či Spojených štátov amerických.
„Naďalej cítime záujem partnerov byť súčasťou tohto výnimočného projektu tiež v rámci formátu V4+, čo potvrdzuje jeho význam a pozíciu rešpektovaného združenia,“ uzavrel Blanár.
Medzinárodný vyšehradský fond vznikol na základe dohody podpísanej 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe predstaviteľmi Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Prostredníctvom grantov, štipendií a rezidenčných programov podporuje partnerstvá medzi občanmi, akademickými inštitúciami, kultúrnymi organizáciami, výskumnými centrami či samosprávami krajín V4 a širšieho regiónu. Fond sídli v Bratislave a od leta 2024 ho vedie diplomatka Linda Kapustová Helbichová.
Zdroj: SITA.sk - Spolupráca V4 má podľa Blanára konkrétne výsledky, Vyšehradský fond rozdelil milióny eur na tisíce projektov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spolupráca Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska prináša hmatateľné výsledky. Dôkazom toho je podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý už viac ako štvrťstoročie podporuje vzdelávanie, vedu, kultúru a inovácie. Šéf slovenskej diplomacie pri príležitosti 26. výročia založenia fondu vyzdvihol, že od svojho vzniku podporil viac ako desaťtisíc grantových projektov a individuálnych iniciatív v hodnote viac ako 140 miliónov eur.
„Finančné prostriedky sú určené najmä pre vzdelávanie, kultúru, vedu a výskum, verejné politiky či regionálny rozvoj. Približne 78 percent podpory využívajú prijímatelia z krajín V4, pričom zvyšná časť smeruje predovšetkým do štátov západného Balkánu a krajín Východného partnerstva,“ doplnil Blanár.
Fond podľa jeho slov pomáha prenášať skúsenosti a podporovať stabilitu v širšom európskom priestore. Minister pripomenul, že okrem zakladajúcich štátov činnosť fondu v minulosti podporili aj viacerí medzinárodní partneri vrátane Holandska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Švajčiarska, Švédska, Nemecka či Spojených štátov amerických.
„Naďalej cítime záujem partnerov byť súčasťou tohto výnimočného projektu tiež v rámci formátu V4+, čo potvrdzuje jeho význam a pozíciu rešpektovaného združenia,“ uzavrel Blanár.
Medzinárodný vyšehradský fond vznikol na základe dohody podpísanej 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe predstaviteľmi Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Prostredníctvom grantov, štipendií a rezidenčných programov podporuje partnerstvá medzi občanmi, akademickými inštitúciami, kultúrnymi organizáciami, výskumnými centrami či samosprávami krajín V4 a širšieho regiónu. Fond sídli v Bratislave a od leta 2024 ho vedie diplomatka Linda Kapustová Helbichová.
Zdroj: SITA.sk - Spolupráca V4 má podľa Blanára konkrétne výsledky, Vyšehradský fond rozdelil milióny eur na tisíce projektov © SITA Všetky práva vyhradené.
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