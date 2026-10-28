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28. októbra 2026
Izraelské voľby nemajú jasného víťaza, o budúcom premiérovi môžu rozhodnúť arabské strany
Tagy: Dočasná vláda Izraelská vláda izraelské parlamentné voľby Izraelský parlament Izraelský premiér Pásmo Gazy
Netanjahu ani opozícia nezískali väčšinu v parlamente. Arabskí poslanci ponúkajú spoluprácu, pričom spor o Irán komplikuje povolebné rokovania. Stredajšie sčítavanie ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Netanjahu ani opozícia nezískali väčšinu v parlamente. Arabskí poslanci ponúkajú spoluprácu, pričom spor o Irán komplikuje povolebné rokovania.
Po sčítaní približne 85 percent hlasov získaval Netanjahuov blok 54 kresiel v 120-člennom parlamente, zatiaľ čo opozičné zoskupenie bývalého náčelníka generálneho štábu Gadiho Eisenkota malo 49 mandátov. Arabské strany smerovali k zisku 17 kresiel. Na parlamentnú väčšinu je potrebných najmenej 61 poslancov.
Predseda ľavicovej Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín vyzval opozičné strany, aby prestali odmietať spoluprácu s arabskými politikmi. „Každý, kto chce ponúknuť skutočnú alternatívu k Netanjahuovej krvavej vláde, bude musieť s nami rokovať,“ vyhlásil.
Arabskí obyvatelia Izraela, ktorí tvoria približne pätinu populácie, rozhodne odmietajú nacionalistickú politiku súčasnej vlády a jej postup voči Palestínčanom.
Eisenkot doteraz odmietal koalíciu s arabskými stranami, pričom podobný postoj zastávajú aj jeho pravicoví spojenci.
Líder ľavicových Demokratov Jair Golan však už spoluprácu podporil. „Netanjahu prehral. Viem počítať do 120. Už nesmieme akceptovať jeho rasistické rozdeľovanie hlasov na židovské a arabské,“ uviedol.
Arabskí poslanci by mohli podporovať aj menšinovú vládu bez priamej účasti v koalícii. Takéto usporiadanie by však bolo politicky nestabilné.
Povolebné rokovania komplikuje aj pokračujúci konflikt s Iránom. Netanjahu počas kampane opakovane vyzýval na zvrhnutie iránskeho režimu a naznačoval možnosť ďalších vojenských operácií v spolupráci so Spojenými štátmi.
„S Trumpom máme jedinečnú príležitosť navždy odstrániť existenčnú hrozbu, ktorú predstavuje Irán,“ vyhlásil premiér pred svojimi stúpencami.
Eisenkot ho naopak varoval pred zneužívaním bezpečnostnej situácie na politické účely. „Netanjahu, neopováž sa využívať bezpečnosť Izraela na svoje politické potreby,“ odkázal premiérovi, ktorého označil za dočasného predsedu vlády bez mandátu.
Rozhodujúcu úlohu pri zostavovaní novej vlády zohrá prezident Jicchak Herzog, ktorý poverí jedného z politikov zostavením kabinetu. V hre zostáva aj vláda národnej jednoty, hoci Eisenkot spoluprácu s Netanjahuom odmieta.
Ak sa nepodarí vytvoriť parlamentnú väčšinu, Izrael môžu čakať ďalšie voľby. Dovtedy zostane Netanjahu, ktorý čelí obvineniam z korupcie a zatykaču Medzinárodného trestného súdu pre vojnu v Pásme Gazy, na čele dočasnej vlády.
Zdroj: SITA.sk - Izraelské voľby nemajú jasného víťaza, o budúcom premiérovi môžu rozhodnúť arabské strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Stredajšie sčítavanie hlasov v izraelských parlamentných voľbách zatiaľ neprinieslo jasného víťaza. Pravicový blok premiéra Benjamina Netanjahua síce vedie, ale nemá dostatok mandátov na zostavenie vlády.
Rozhodujúcu úlohu tak môžu zohrať arabské strany, ktoré výrazne posilnili a vyzývajú opozíciu na spoluprácu s cieľom ukončiť Netanjahuovu dlhoročnú vládu.
Po sčítaní približne 85 percent hlasov získaval Netanjahuov blok 54 kresiel v 120-člennom parlamente, zatiaľ čo opozičné zoskupenie bývalého náčelníka generálneho štábu Gadiho Eisenkota malo 49 mandátov. Arabské strany smerovali k zisku 17 kresiel. Na parlamentnú väčšinu je potrebných najmenej 61 poslancov.
Jazýček na váhach
Predseda ľavicovej Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín vyzval opozičné strany, aby prestali odmietať spoluprácu s arabskými politikmi. „Každý, kto chce ponúknuť skutočnú alternatívu k Netanjahuovej krvavej vláde, bude musieť s nami rokovať,“ vyhlásil.
Arabskí obyvatelia Izraela, ktorí tvoria približne pätinu populácie, rozhodne odmietajú nacionalistickú politiku súčasnej vlády a jej postup voči Palestínčanom.
Nevedia sa dohodnúť
Eisenkot doteraz odmietal koalíciu s arabskými stranami, pričom podobný postoj zastávajú aj jeho pravicoví spojenci.
Líder ľavicových Demokratov Jair Golan však už spoluprácu podporil. „Netanjahu prehral. Viem počítať do 120. Už nesmieme akceptovať jeho rasistické rozdeľovanie hlasov na židovské a arabské,“ uviedol.
Arabskí poslanci by mohli podporovať aj menšinovú vládu bez priamej účasti v koalícii. Takéto usporiadanie by však bolo politicky nestabilné.
Konflikt s Iránom
Povolebné rokovania komplikuje aj pokračujúci konflikt s Iránom. Netanjahu počas kampane opakovane vyzýval na zvrhnutie iránskeho režimu a naznačoval možnosť ďalších vojenských operácií v spolupráci so Spojenými štátmi.
„S Trumpom máme jedinečnú príležitosť navždy odstrániť existenčnú hrozbu, ktorú predstavuje Irán,“ vyhlásil premiér pred svojimi stúpencami.
Eisenkot ho naopak varoval pred zneužívaním bezpečnostnej situácie na politické účely. „Netanjahu, neopováž sa využívať bezpečnosť Izraela na svoje politické potreby,“ odkázal premiérovi, ktorého označil za dočasného predsedu vlády bez mandátu.
Hrozia ďalšie voľby
Rozhodujúcu úlohu pri zostavovaní novej vlády zohrá prezident Jicchak Herzog, ktorý poverí jedného z politikov zostavením kabinetu. V hre zostáva aj vláda národnej jednoty, hoci Eisenkot spoluprácu s Netanjahuom odmieta.
Ak sa nepodarí vytvoriť parlamentnú väčšinu, Izrael môžu čakať ďalšie voľby. Dovtedy zostane Netanjahu, ktorý čelí obvineniam z korupcie a zatykaču Medzinárodného trestného súdu pre vojnu v Pásme Gazy, na čele dočasnej vlády.
Zdroj: SITA.sk - Izraelské voľby nemajú jasného víťaza, o budúcom premiérovi môžu rozhodnúť arabské strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dočasná vláda Izraelská vláda izraelské parlamentné voľby Izraelský parlament Izraelský premiér Pásmo Gazy
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