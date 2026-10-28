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28. októbra 2026
Tender na hasičské sanitky by mal byť preverený, SaS podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad – VIDEO
Budeme sa týmto zákazkám venovať aj naďalej, pretože ľudia majú právo vedieť, ako ministerstvo vnútra nakladá s ich peniazmi, povedal Krúpa. Opozičná strana
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28.10.2026 (SITA.sk) - Budeme sa týmto zákazkám venovať aj naďalej, pretože ľudia majú právo vedieť, ako ministerstvo vnútra nakladá s ich peniazmi, povedal Krúpa.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita upozorňuje na tender týkajúci sa hasičských sanitiek za takmer 5,8 milióna eur, v rámci ktorého podľa liberálov vyvolávajú vážne otázniky technické podmienky súťaže, jej priebeh aj prepojenie víťazného dodávateľa so spoločnosťou, ktorá figuruje v ďalšej preverovanej zákazke Ministerstva vnútra SR na hasičské vozidlá za 46 miliónov eur. Ako ďalej strana SaS informovala, v tejto súvislosti avizujú podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby celú vec preveril.
„V prípade hasičských vozidiel za 46 miliónov eur sme iniciovali poslanecký prieskum a podali trestné oznámenia. Teraz sa objavujú ďalšie podozrenia pri nákupe hasičských sanitiek. Nikto nespochybňuje, že hasiči tieto vozidlá potrebujú. Otázkou však je, prečo musia stáť toľko peňazí a prečo sú podmienky obstarávania nastavené takým zvláštnym spôsobom,“ zdôraznil poslanec Juraj Krúpa.
Ministerstvo vnútra podľa neho už v decembri 2025 oznámilo predpokladané náklady na sanitky vo výške 5,7 milióna eur. V prvom obstarávaní sa pritom prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich podľa Krúpu ponúkol cenu približne 419-tisíc eur za vozidlo. Súťaž bola následne zrušená a v opakovanom obstarávaní zostal jediný uchádzač, ktorého ponuka sa priblížila k pôvodne predpokladanej hodnote zákazky.
„Najskôr sa objaví lacnejšia ponuka, obstarávanie sa zruší a v ďalšej súťaži už máme jediného uchádzača s cenou, ktorá zapadá do pôvodného rozpočtu. Takýto postup si zaslúži dôkladné preverenie. O to viac, že podľa našich informácií sa pri obstarávaní upozorňovalo aj na ceny porovnateľných vozidiel v zahraničí, ktoré sa pohybujú okolo 350-tisíc eur,“ uviedol Krúpa.
Za mimoriadne podozrivé považuje opozičný poslanec aj samotné technické špecifikácie sanitiek. „V podmienkach bol presne stanovený motor s výkonom 139 kilowattov, deväťstupňová prevodovka, takzvaná austrálska nadstavba a dokonca americké koľajničky na nosidlá. Podľa našich zistení tieto parametre výrazne zužujú okruh možných dodávateľov. Výsledkom je kombinácia, ktorá smeruje ku konkrétnemu typu vozidla a konkrétnym výrobcom nadstavby. To vyvoláva vážne podozrenie, že súťaž nebola nastavená na čo najširšiu konkurenciu,“ upozornil Krúpa.
Zároveň poukazuje aj na personálne a obchodné súvislosti medzi aktuálnou zákazkou a predchádzajúcim obstarávaním hasičských vozidiel. „Oficiálnym víťazom obstarávania je podľa našich informácií spoločnosť Bokar. Jej výhradným zástupcom na Slovensku má byť spoločnosť LRK Trading. A práve LRK Trading je firma, ktorá figuruje aj v zákazke na hasičské vozidlá za 46 miliónov eur, ktorú už preverujú orgány činné v trestnom konaní. To je súvislosť, ktorú nemožno len tak prehliadnuť,“ vyhlásil Krúpa.
SaS preto pripravuje podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril celý priebeh obstarávania, primeranosť cien, technické podmienky aj hospodárnosť vynaložených verejných prostriedkov. „Podáme podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril, či pri tejto zákazke nedošlo k pochybeniam a či štát opäť nenakupuje výrazne drahšie, než by musel. (Minister vnútra) Matúš Šutaj Eštok musí vysvetliť, prečo sa pri jeho nákupoch opakujú rovnaké otázniky. Budeme sa týmto zákazkám venovať aj naďalej, pretože ľudia majú právo vedieť, ako ministerstvo vnútra nakladá s ich peniazmi. V čase, keď vláda od občanov žiada šetrenie a zvyšuje im dane, musí byť každé euro z verejných zdrojov pod dôslednou kontrolou,“ uzavrel Krúpa.
Podľa Ministerstva vnútra SR poslanec Krúpa uvádza nesprávny počet uchádzačov, zamieňa predpokladanú hodnotu zákazky s predloženou ponukou a vytvára obraz vopred dohodnutého obchodu. Jeho tvrdenia sú podľa rezortu v rozpore so zverejnenou dokumentáciou, pričom ministerstvo trvá na tom, že o obstarávaní transparentne informujú už od roku 2025.
„Na obstaranie hasičských sanitiek boli postupne vyhlásené tri verejné súťaže. Prvé dve ministerstvo zrušilo. Ani v jednej z nich neboli predložené dve ponuky, ako tvrdí poslanec Krúpa," zdôraznilo ministerstvo.
Prvú súťaž ministerstvo zrušilo pre nízky počet ponúk a prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky. Ponuku na vozidlo za 419-tisíc eur, o ktorej hovorí poslanec Krúpa, ministerstvo podľa vlastných slov nedostalo. Pred vyhlásením druhej súťaže bol vykonaný nový prieskum trhu. Na jeho základe bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 5 789 053 eur bez DPH.
„Aj tentoraz bola predložená jediná ponuka, a to opäť od spoločnosti LRK Trading. Keďže nesplnila požiadavky na predmet zákazky, ministerstvo zrušilo aj túto súťaž," vysvetlil rezort.
Ministerstvo tiež odmieta tvrdenie, že technické podmienky automaticky určovali konkrétneho dodávateľa. „Požadovaný bol minimálny výkon motora 139 kW a minimálne deväť prevodových stupňov vpred, nie presne tieto hodnoty. Pri odkazoch na konkrétne výrobky či systémy súťažné podklady pripúšťajú ekvivalentné riešenia za stanovených podmienok. Súťaž bola otvorená všetkým záujemcom a zapojiť sa do nej mohol každý dodávateľ, ktorý splnil rovnaké, vopred zverejnené podmienky," ozrejmil rezort vnútra.
V tretej súťaži bola podľa ministerstva vyhodnotená ponuka spoločnosti BOCAR vo výške 5 779 600 eur bez DPH za desať vybavených sanitiek. „Na jedno vozidlo tak pripadá 577 960 eur bez DPH vrátane požadovaného vybavenia. Rámcová dohoda zatiaľ nebola podpísaná a ani po jej uzatvorení z nej nebude vyplývať povinnosť vozidlá objednať. Prezentovať celú hodnotu zákazky ako definitívne zazmluvnený výdavok je zavádzajúce," zdôraznil rezort.
Od poslanca Národnej rady SR, ktorý verejne hovorí o rozkrádaní, očakáva ministerstvo vnútra dôkazy a pravdivé informovanie o priebehu obstarávania. „S podobnými tvrdeniami prišiel už pri nákupe hasičských vozidiel, ku ktorým ministerstvo poskytlo vysvetlenia aj počas poslaneckého prieskumu. Očakávame, že sa s týmito vysvetleniami poslanec vecne vyrovná. Opakované politické útoky dôkazy nenahradia," doplnilo ministerstvo s tým, že hasiči potrebujú spoľahlivé vozidlá na záchranu životov. „Obnova dosluhujúcej techniky je povinnosťou rezortu a ministerstvo v nej bude pokračovať," dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Tender na hasičské sanitky by mal byť preverený, SaS podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita upozorňuje na tender týkajúci sa hasičských sanitiek za takmer 5,8 milióna eur, v rámci ktorého podľa liberálov vyvolávajú vážne otázniky technické podmienky súťaže, jej priebeh aj prepojenie víťazného dodávateľa so spoločnosťou, ktorá figuruje v ďalšej preverovanej zákazke Ministerstva vnútra SR na hasičské vozidlá za 46 miliónov eur. Ako ďalej strana SaS informovala, v tejto súvislosti avizujú podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby celú vec preveril.
Zvláštne podmienky obstarávania
„V prípade hasičských vozidiel za 46 miliónov eur sme iniciovali poslanecký prieskum a podali trestné oznámenia. Teraz sa objavujú ďalšie podozrenia pri nákupe hasičských sanitiek. Nikto nespochybňuje, že hasiči tieto vozidlá potrebujú. Otázkou však je, prečo musia stáť toľko peňazí a prečo sú podmienky obstarávania nastavené takým zvláštnym spôsobom,“ zdôraznil poslanec Juraj Krúpa.
Ministerstvo vnútra podľa neho už v decembri 2025 oznámilo predpokladané náklady na sanitky vo výške 5,7 milióna eur. V prvom obstarávaní sa pritom prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich podľa Krúpu ponúkol cenu približne 419-tisíc eur za vozidlo. Súťaž bola následne zrušená a v opakovanom obstarávaní zostal jediný uchádzač, ktorého ponuka sa priblížila k pôvodne predpokladanej hodnote zákazky.
„Najskôr sa objaví lacnejšia ponuka, obstarávanie sa zruší a v ďalšej súťaži už máme jediného uchádzača s cenou, ktorá zapadá do pôvodného rozpočtu. Takýto postup si zaslúži dôkladné preverenie. O to viac, že podľa našich informácií sa pri obstarávaní upozorňovalo aj na ceny porovnateľných vozidiel v zahraničí, ktoré sa pohybujú okolo 350-tisíc eur,“ uviedol Krúpa.
Súťaž nebola nastavená na širokú konkutrenciu
Za mimoriadne podozrivé považuje opozičný poslanec aj samotné technické špecifikácie sanitiek. „V podmienkach bol presne stanovený motor s výkonom 139 kilowattov, deväťstupňová prevodovka, takzvaná austrálska nadstavba a dokonca americké koľajničky na nosidlá. Podľa našich zistení tieto parametre výrazne zužujú okruh možných dodávateľov. Výsledkom je kombinácia, ktorá smeruje ku konkrétnemu typu vozidla a konkrétnym výrobcom nadstavby. To vyvoláva vážne podozrenie, že súťaž nebola nastavená na čo najširšiu konkurenciu,“ upozornil Krúpa.
Zároveň poukazuje aj na personálne a obchodné súvislosti medzi aktuálnou zákazkou a predchádzajúcim obstarávaním hasičských vozidiel. „Oficiálnym víťazom obstarávania je podľa našich informácií spoločnosť Bokar. Jej výhradným zástupcom na Slovensku má byť spoločnosť LRK Trading. A práve LRK Trading je firma, ktorá figuruje aj v zákazke na hasičské vozidlá za 46 miliónov eur, ktorú už preverujú orgány činné v trestnom konaní. To je súvislosť, ktorú nemožno len tak prehliadnuť,“ vyhlásil Krúpa.
SaS preto pripravuje podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril celý priebeh obstarávania, primeranosť cien, technické podmienky aj hospodárnosť vynaložených verejných prostriedkov. „Podáme podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril, či pri tejto zákazke nedošlo k pochybeniam a či štát opäť nenakupuje výrazne drahšie, než by musel. (Minister vnútra) Matúš Šutaj Eštok musí vysvetliť, prečo sa pri jeho nákupoch opakujú rovnaké otázniky. Budeme sa týmto zákazkám venovať aj naďalej, pretože ľudia majú právo vedieť, ako ministerstvo vnútra nakladá s ich peniazmi. V čase, keď vláda od občanov žiada šetrenie a zvyšuje im dane, musí byť každé euro z verejných zdrojov pod dôslednou kontrolou,“ uzavrel Krúpa.
Krúpa podľa ministerstva uvádza nesprávne informácie
Podľa Ministerstva vnútra SR poslanec Krúpa uvádza nesprávny počet uchádzačov, zamieňa predpokladanú hodnotu zákazky s predloženou ponukou a vytvára obraz vopred dohodnutého obchodu. Jeho tvrdenia sú podľa rezortu v rozpore so zverejnenou dokumentáciou, pričom ministerstvo trvá na tom, že o obstarávaní transparentne informujú už od roku 2025.
„Na obstaranie hasičských sanitiek boli postupne vyhlásené tri verejné súťaže. Prvé dve ministerstvo zrušilo. Ani v jednej z nich neboli predložené dve ponuky, ako tvrdí poslanec Krúpa," zdôraznilo ministerstvo.
Prvú súťaž ministerstvo zrušilo pre nízky počet ponúk a prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky. Ponuku na vozidlo za 419-tisíc eur, o ktorej hovorí poslanec Krúpa, ministerstvo podľa vlastných slov nedostalo. Pred vyhlásením druhej súťaže bol vykonaný nový prieskum trhu. Na jeho základe bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 5 789 053 eur bez DPH.
„Aj tentoraz bola predložená jediná ponuka, a to opäť od spoločnosti LRK Trading. Keďže nesplnila požiadavky na predmet zákazky, ministerstvo zrušilo aj túto súťaž," vysvetlil rezort.
Ministerstvo tiež odmieta tvrdenie, že technické podmienky automaticky určovali konkrétneho dodávateľa. „Požadovaný bol minimálny výkon motora 139 kW a minimálne deväť prevodových stupňov vpred, nie presne tieto hodnoty. Pri odkazoch na konkrétne výrobky či systémy súťažné podklady pripúšťajú ekvivalentné riešenia za stanovených podmienok. Súťaž bola otvorená všetkým záujemcom a zapojiť sa do nej mohol každý dodávateľ, ktorý splnil rovnaké, vopred zverejnené podmienky," ozrejmil rezort vnútra.
Od poslanca očakáva dôkazy
V tretej súťaži bola podľa ministerstva vyhodnotená ponuka spoločnosti BOCAR vo výške 5 779 600 eur bez DPH za desať vybavených sanitiek. „Na jedno vozidlo tak pripadá 577 960 eur bez DPH vrátane požadovaného vybavenia. Rámcová dohoda zatiaľ nebola podpísaná a ani po jej uzatvorení z nej nebude vyplývať povinnosť vozidlá objednať. Prezentovať celú hodnotu zákazky ako definitívne zazmluvnený výdavok je zavádzajúce," zdôraznil rezort.
Od poslanca Národnej rady SR, ktorý verejne hovorí o rozkrádaní, očakáva ministerstvo vnútra dôkazy a pravdivé informovanie o priebehu obstarávania. „S podobnými tvrdeniami prišiel už pri nákupe hasičských vozidiel, ku ktorým ministerstvo poskytlo vysvetlenia aj počas poslaneckého prieskumu. Očakávame, že sa s týmito vysvetleniami poslanec vecne vyrovná. Opakované politické útoky dôkazy nenahradia," doplnilo ministerstvo s tým, že hasiči potrebujú spoľahlivé vozidlá na záchranu životov. „Obnova dosluhujúcej techniky je povinnosťou rezortu a ministerstvo v nej bude pokračovať," dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Tender na hasičské sanitky by mal byť preverený, SaS podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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