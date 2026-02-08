Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Meniny má Zoja
08. februára 2026

Izraelskému tímu vykradli počas prípravy na olympiádu apartmán



Zmizli osobné veci a pasy v hodnote tisícov dolárov.



Izraelskému tímu vykradli počas prípravy na olympiádu apartmán

Izraelskému bobovému tímu ukradli z apartmánu počas prípravy na ZOH 2026 osobné veci a pasy v hodnote tisícov dolárov. Uviedol to jeden z členov Adam Edelman.


Podľa agentúry AFP nebolo bezprostredne jasné, v ktorej krajine sa apartmán nachádza, hoci talianske médiá uviedli, že to nebolo v Taliansku. Na fotografii, ktorú izraelský pilot bobov Adam Edelman zverejnil, je v izbe viditeľná mapa, ktorá zrejme zobrazuje Prahu. „Počas tréningu na olympiádu bol apartmán izraelského bobového tímu vykradnutý. Ukradli veci v hodnote tisícov dolárov a pasy. Aké hrubé narušenie – kufre, topánky, vybavenie a pasy ukradnuté. A chalani dnes aj tak hneď pokračovali v tréningu,“ napísal Edelman na sociálnej sieti. Podľa jeho slov sa tím pripravuje na svoju prvú olympijskú súťaž, ktorá je na programe 16. februára.

Hovorca Medzinárodného olympijského výboru Mark Adams uviedol: „Rozumiem tomu tak, že sa to stalo v ubytovaní pred začiatkom hier, a teda mimo našej zóny. Najdôležitejšie však je povedať, že ich podporujeme. Urobíme, čo bude v našich silách. Ak budú potrebovať akúkoľvek pomoc, samozrejme im ju poskytneme.“


