|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoja
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. februára 2026
ZOH 2026: Ledecká najrýchlejšia v kvalifikácii paralelného obráku
Tagy: Ester Ledecká
O nový rekord sa postarala 42-ročná Japonka Tomoka Takeučiová, ktorá sa ako prvá žena predstavila na siedmich zimných hrách za sebou.
Zdieľať
Česká snoubordistka Ester Ledecká dosiahla najlepší súhrnný čas v nedeľnej kvalifikácii paralelného obrovského slalomu na ZOH 2026. Dvojnásobná úradujúca olympijská šampiónka vyhrala v Livigno Snow Parku obe kvalifikačné kolá a súhrnným výkonom 1:30,79 min ide do popoludňajšieho osemfinále z prvého miesta.
V Taliansku útočí 30-ročná Ledecká na zlatý hetrik, keď v tejto disciplíne získala zlato na ZOH 2018 v Pjongčangu i na ZOH 2022 v Pekingu. Okrem toho má v zbierke aj olympijské prvenstvo v alpskom lyžovaní, keď pred ôsmimi rokmi v Pjongčangu vyhrala super-G. Hneď za ňou skončila v kvalifikácii na druhej pozícii jej krajanka Zuzana Maděrová (1:31,48).
O nový rekord sa postarala 42-ročná Japonka Tomoka Takeučiová, ktorá sa ako prvá žena predstavila na siedmich zimných hrách za sebou. V kvalifikácii obsadila 22. priečku a do vyraďovačky sa neprebojovala.
Tagy: Ester Ledecká
Súvisiace články:
Na snoubordistku to nie je zlé, vravela Ledecká po bronze v Saalbachu. Organizátorom ZOH poslala jasný odkaz (9. 2. 2025)
Petre Vlhovej prvý zjazd v Crans Montane nevyšiel, triumfovala Češka Ester Ledecká (26. 2. 2022)
Česko má na ZOH v Pekingu prvú medailu, športová obojživelníčka Ledecká získala zlato (8. 2. 2022)
Ledecká sa zlepšila v zjazdoch, ale ani snoubordingu sa nechce vzdať. Nevidím na to dôvod, hovorí (27. 3. 2021)
Ledecká vynechá majstrovstvá sveta v Rogle, pre zranenie neudrží snoubord v ruke (1. 3. 2021)
Ledecká vyhrala zjazd v Lake Louise: Nádherné preteky (7. 12. 2019)
Ester Ledecká bude naďalej reprezentovať Česko (23. 10. 2018)
Ledecká získala na ZOH zlato v super-G s prasklinou na lyžiarke (9. 3. 2018)
Ester Ledecká získala malý glóbus za triumf v paralelnom obráku (3. 3. 2018)
FENOMENÁLNA LEDECKÁ: Zlato získala aj v paralelnom obrovskom slalome (24. 2. 2018)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Izraelskému tímu vykradli počas prípravy na olympiádu apartmán
Izraelskému tímu vykradli počas prípravy na olympiádu apartmán
<< predchádzajúci článok
Pellegrini ukázal Sulyokovi slovenský olympijský dom, hovorili aj o športe a kultúre – VIDEO
Pellegrini ukázal Sulyokovi slovenský olympijský dom, hovorili aj o športe a kultúre – VIDEO