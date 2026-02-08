Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zoja
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. februára 2026

ZOH 2026: Ledecká najrýchlejšia v kvalifikácii paralelného obráku


Tagy: Ester Ledecká

O nový rekord sa postarala 42-ročná Japonka Tomoka Takeučiová, ktorá sa ako prvá žena predstavila na siedmich zimných hrách za sebou.



Zdieľať
ZOH 2026: Ledecká najrýchlejšia v kvalifikácii paralelného obráku

Česká snoubordistka Ester Ledecká dosiahla najlepší súhrnný čas v nedeľnej kvalifikácii paralelného obrovského slalomu na ZOH 2026. Dvojnásobná úradujúca olympijská šampiónka vyhrala v Livigno Snow Parku obe kvalifikačné kolá a súhrnným výkonom 1:30,79 min ide do popoludňajšieho osemfinále z prvého miesta.


V Taliansku útočí 30-ročná Ledecká na zlatý hetrik, keď v tejto disciplíne získala zlato na ZOH 2018 v Pjongčangu i na ZOH 2022 v Pekingu. Okrem toho má v zbierke aj olympijské prvenstvo v alpskom lyžovaní, keď pred ôsmimi rokmi v Pjongčangu vyhrala super-G. Hneď za ňou skončila v kvalifikácii na druhej pozícii jej krajanka Zuzana Maděrová (1:31,48).

O nový rekord sa postarala 42-ročná Japonka Tomoka Takeučiová, ktorá sa ako prvá žena predstavila na siedmich zimných hrách za sebou. V kvalifikácii obsadila 22. priečku a do vyraďovačky sa neprebojovala.


Tagy: Ester Ledecká
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Na snoubordistku to nie je zlé, vravela Ledecká po bronze v Saalbachu. Organizátorom ZOH poslala jasný odkaz (9. 2. 2025)
 Petre Vlhovej prvý zjazd v Crans Montane nevyšiel, triumfovala Češka Ester Ledecká (26. 2. 2022)
 Česko má na ZOH v Pekingu prvú medailu, športová obojživelníčka Ledecká získala zlato (8. 2. 2022)
 Ledecká sa zlepšila v zjazdoch, ale ani snoubordingu sa nechce vzdať. Nevidím na to dôvod, hovorí (27. 3. 2021)
 Ledecká vynechá majstrovstvá sveta v Rogle, pre zranenie neudrží snoubord v ruke (1. 3. 2021)
 Ledecká vyhrala zjazd v Lake Louise: Nádherné preteky (7. 12. 2019)
 Ester Ledecká bude naďalej reprezentovať Česko (23. 10. 2018)
 Ledecká získala na ZOH zlato v super-G s prasklinou na lyžiarke (9. 3. 2018)
 Ester Ledecká získala malý glóbus za triumf v paralelnom obráku (3. 3. 2018)
 FENOMENÁLNA LEDECKÁ: Zlato získala aj v paralelnom obrovskom slalome (24. 2. 2018)



nasledujúci článok >>
Izraelskému tímu vykradli počas prípravy na olympiádu apartmán
<< predchádzajúci článok
Pellegrini ukázal Sulyokovi slovenský olympijský dom, hovorili aj o športe a kultúre – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 