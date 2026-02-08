|
Nedeľa 8.2.2026
Meniny má Zoja
Denník - Správy
08. februára 2026
ZOH 2026: Americká lyžiarka Lindsey Vonn spadla počas olympijského zjazdu (video)
Zo svahu ju odváža vrtuľník. 41-ročná pretekárka štartovala s pretrhnutým predným skríženým väzom v kolene. Vypadla už v úvode po prvých bránkach.
Preteky po jej páde prerušili. Na čele bola v tej chvíli iná Američanka Breezy Johnson.
Lindsey Vonn bola v tejto sezóne na stupňoch víťaziek každého zjazdu vo Svetovom pohári. Dvakrát dokonca zvíťazila a je líderkou tejto disciplíny.
Pri poslednom predolympijskom zjazde 30. januára vo švajčiarskej Crans Montane pri zlej viditeľnosti spadla, preteky napokon zrušili. O niekoľko dní neskôr oznámila, že má pretrhnutý predný skrížený väz v kolene, avšak s ortézou na kolene súťažila na olympiáde.
Vonn je historicky najúspešnejšia pretekárka v zjazde v histórii. Vo Svetovom pohári v ňom má 45 víťazstiev.
Kariéru pôvodne ukončila po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch v roku 2019. V roku 2024 však absolvovala operáciu, pri ktorej jej lekári dali čiastočnú titánovú náhradu pravého kolena. V decembri 2024 sa vrátila ako 40-ročná k lyžovaniu.
Od návratu nazbierala osem umiestnení na stupňoch víťaziek.
Vonn získala medailu na olympiáde vo Vancouveri 2010, kde vyhrala zlato v zjazde a bronz zo super-G. V Pjongčangu 2018 získala bronz v zjazde.
