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15. júna 2026

Policajti prehľadávajú priestory a zadržiavajú podozrivých v akcii s krycím názvom Doktor


Tagy: domové prehliadky Drogová trestná činnosť Národná protidrogová jednotka Policajná akcia

Policajná akcia prebieha na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja aktuálne prebieha protidrogová



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15.6.2026 (SITA.sk) - Policajná akcia prebieha na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja.


Na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja aktuálne prebieha protidrogová akcia s krycím názvom Doktor. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru. Akciu vykonávajú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky a zameriavajú sa na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti. Policajti spresnili, že ide o neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami.

Policajti v týchto chvíľach vykonávajú invazívne úkony - domové prehliadky, prehliadky pozemkov a iných priestorov a zadržiavajú podozrivé osoby. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony polícia neposkytuje bližšie informácie.

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Zdroj: SITA.sk - Policajti prehľadávajú priestory a zadržiavajú podozrivých v akcii s krycím názvom Doktor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: domové prehliadky Drogová trestná činnosť Národná protidrogová jednotka Policajná akcia
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