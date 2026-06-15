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15. júna 2026
Policajti prehľadávajú priestory a zadržiavajú podozrivých v akcii s krycím názvom Doktor
Policajná akcia prebieha na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja aktuálne prebieha protidrogová
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15.6.2026 (SITA.sk) - Policajná akcia prebieha na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja.
Na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja aktuálne prebieha protidrogová akcia s krycím názvom Doktor. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru. Akciu vykonávajú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky a zameriavajú sa na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti. Policajti spresnili, že ide o neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami.
Policajti v týchto chvíľach vykonávajú invazívne úkony - domové prehliadky, prehliadky pozemkov a iných priestorov a zadržiavajú podozrivé osoby. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony polícia neposkytuje bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Policajti prehľadávajú priestory a zadržiavajú podozrivých v akcii s krycím názvom Doktor © SITA Všetky práva vyhradené.
Na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja aktuálne prebieha protidrogová akcia s krycím názvom Doktor. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru. Akciu vykonávajú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky a zameriavajú sa na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti. Policajti spresnili, že ide o neoprávnenú výrobu a obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami.
Policajti v týchto chvíľach vykonávajú invazívne úkony - domové prehliadky, prehliadky pozemkov a iných priestorov a zadržiavajú podozrivé osoby. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony polícia neposkytuje bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Policajti prehľadávajú priestory a zadržiavajú podozrivých v akcii s krycím názvom Doktor © SITA Všetky práva vyhradené.
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