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25. júna 2026
Izraelsko-libanonské rokovania podľa Rubia pokračujú dobre, izraelský útok zabil vo štvrtok v Libanone troch ľudí
Tagy: americký minister zahraničných vecí Hizballáh izraelsko-libanonský konflikt Napätie na Blízkom východe
Podľa libanonských úradov od začiatku bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zomrelo v krajine viac než 4 100 osôb. Izrael a Libanon úspešne napredujú vo vzájomných rokovaniach vo Washingtone a sú blízko ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Podľa libanonských úradov od začiatku bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zomrelo v krajine viac než 4 100 osôb.
Izrael a Libanon úspešne napredujú vo vzájomných rokovaniach vo Washingtone a sú blízko k dohode o „záväzku o úmysle“, uviedol vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Aktuálne prebiehajúce trojdňové stretnutie, ktoré je už piatym kolom prvých priamych rozhovorov oboch krajín od 90. rokov, sa má skončiť vo štvrtok.
Rubio počas návštevy Bahrajnu v rámci svojho turné po štátoch Perzského zálivu povedal, že prvý raz za 30 rokov „suverénna vláda Libanonu hovorí priamo s vládou Izraela“. Dodal, že proces bude náročný a zdĺhavý, no podľa Washingtonu ide o prelomový moment.
Izrael spustil rozsiahle nálety na Libanon a vyslal vojakov na juh krajiny potom, ako sa militantné libanonské hnutie Hizballáh v marci zapojilo do blízkovýchodnej vojny na strane svojho spojenca Iránu. Libanonskí predstavitelia začali pod tlakom USA priame rokovania s Izraelom vo Washingtone v apríli.
Napriek prebiehajúcim rokovaniam a dočasnému útlmu bojov izraelský dron vo štvrtok zasiahol vozidlo v južnom Libanone. Podľa štátnej agentúry NNA zahynuli traja ľudia a jeden bol zranený.
Ide o tretí smrteľný incident od utorka, keď začalo piate kolo rokovaní, pričom počet obetí izraelských útokov tento týždeň stúpol na sedem. Podľa libanonských úradov od začiatku bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zomrelo v krajine viac než 4 100 osôb.
Zdroj: SITA.sk - Izraelsko-libanonské rokovania podľa Rubia pokračujú dobre, izraelský útok zabil vo štvrtok v Libanone troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Izrael a Libanon úspešne napredujú vo vzájomných rokovaniach vo Washingtone a sú blízko k dohode o „záväzku o úmysle“, uviedol vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Aktuálne prebiehajúce trojdňové stretnutie, ktoré je už piatym kolom prvých priamych rozhovorov oboch krajín od 90. rokov, sa má skončiť vo štvrtok.
Rubio počas návštevy Bahrajnu v rámci svojho turné po štátoch Perzského zálivu povedal, že prvý raz za 30 rokov „suverénna vláda Libanonu hovorí priamo s vládou Izraela“. Dodal, že proces bude náročný a zdĺhavý, no podľa Washingtonu ide o prelomový moment.
Izrael spustil rozsiahle nálety na Libanon a vyslal vojakov na juh krajiny potom, ako sa militantné libanonské hnutie Hizballáh v marci zapojilo do blízkovýchodnej vojny na strane svojho spojenca Iránu. Libanonskí predstavitelia začali pod tlakom USA priame rokovania s Izraelom vo Washingtone v apríli.
Napriek prebiehajúcim rokovaniam a dočasnému útlmu bojov izraelský dron vo štvrtok zasiahol vozidlo v južnom Libanone. Podľa štátnej agentúry NNA zahynuli traja ľudia a jeden bol zranený.
Ide o tretí smrteľný incident od utorka, keď začalo piate kolo rokovaní, pričom počet obetí izraelských útokov tento týždeň stúpol na sedem. Podľa libanonských úradov od začiatku bojov medzi Izraelom a Hizballáhom zomrelo v krajine viac než 4 100 osôb.
Zdroj: SITA.sk - Izraelsko-libanonské rokovania podľa Rubia pokračujú dobre, izraelský útok zabil vo štvrtok v Libanone troch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americký minister zahraničných vecí Hizballáh izraelsko-libanonský konflikt Napätie na Blízkom východe
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