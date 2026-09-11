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11. septembra 2026
Izraelský dokument o zabíjaní v Pásme Gazy zožal v Benátkach 25-minútové ovácie
Snímka „NAZA“ izraelských oscarových tvorcov opisuje prostredníctvom anonymizovaných svedectiev vojakov a spravodajcov systém výberu cieľov s využitím umelej inteligencie. Dokumentárny film ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Snímka „NAZA“ izraelských oscarových tvorcov opisuje prostredníctvom anonymizovaných svedectiev vojakov a spravodajcov systém výberu cieľov s využitím umelej inteligencie.
Dokumentárny film „NAZA“ izraelských režisérov Yuvala Abrahama a Rachel Szorovej o izraelských vojenských operáciách v Pásme Gazy zožal na štvrtkovej premiére na filmovom festivale v Benátkach 25-minútové ovácie. Podľa reportéra AFP publikum tlieskalo nepretržite, čo by mohlo predstavovať nový festivalový rekord.
Osemdesiatminútový dokument vychádza z takmer trojročného vyšetrovania a rozhovorov s 24 príslušníkmi izraelskej armády alebo spravodajských služieb, ktorí vystúpili pod podmienkou zachovania anonymity. Ich tváre a hlasy tvorcovia digitálne pozmenili. „Nechávame vojakov a dôstojníkov hovoriť o tom, čo robili,“ povedal Abraham pre AFP. Cieľom podľa neho bolo čo najpodrobnejšie zachytiť fungovanie „systémov zabíjania v Gaze“.
Svedkovia vo filme opisujú okrem iného systém s umelou inteligenciou nazývaný „Lavender“, ktorý podľa nich slúžil na identifikáciu osôb určených na likvidáciu. Využíval údaje z rozsiahleho sledovania telekomunikačnej siete v Pásme Gazy a vyhodnocoval napríklad telefonáty, pohyb či kontakty jednotlivcov. Jeden z respondentov prirovnal fungovanie systému k „továrni“, ďalší opisoval diaľkové určovanie cieľov ako videohru.
Názov filmu „NAZA“ podľa materiálu pochádza z eufemizmu používaného izraelskými spravodajskými službami na označenie počtu civilistov, ktorých smrť sa očakáva pri konkrétnom leteckom útoku. Respondenti vo filme hovoria aj o ničení civilných domov, nerešpektovaní vojnového a humanitárneho práva a atmosfére „nenávisti“ voči Palestínčanom.
Izraelské bombardovanie Pásma Gazy si od októbra 2023 podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy riadeného Hamasom vyžiadalo približne 73 500 palestínskych obetí a 174 500 zranených. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje jeho údaje za spoľahlivé. Vojna nasledovala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom podľa bilancie AFP založenej na oficiálnych údajoch zahynulo 1 219 ľudí. Izrael odmieta, že by úmyselne útočil na civilistov, a Hamas obviňuje z pôsobenia medzi civilným obyvateľstvom.
„NAZA“ je jediným dokumentárnym filmom v súťaži tohtoročného benátskeho festivalu. Abraham a Szorová spolu s palestínskymi tvorcami Baselom Adrom a Hamdanom Ballalom získali v roku 2025 Oscara za film „Žiadna iná krajina (No Other Land)“ o násilí izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu. Na novom filme sa ako producent podieľal Brit Jim Wilson a pomáhal pri ňom aj Jonathan Glazer, ktorí stáli za oscarovým filmom „Zóna záujmu (The Zone of Interest)“.
Abraham a Szorová uviedli, že dúfajú, že dokument prispeje k tlaku západných krajín na Izrael vrátane sankcií. „Tí z nás v Izraeli a Palestíne, ktorí sa snažia bojovať za zmenu, to potrebujú,“ povedal Abraham. Vlani na festivale získala snímka „Hlas Hind Radžab (The Voice of Hind Rajab)“ o zabití päťročného palestínskeho dievčaťa izraelskými silami po premiére 23-minútové ovácie a neskôr druhú cenu festivalu.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský dokument o zabíjaní v Pásme Gazy zožal v Benátkach 25-minútové ovácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Dokumentárny film „NAZA“ izraelských režisérov Yuvala Abrahama a Rachel Szorovej o izraelských vojenských operáciách v Pásme Gazy zožal na štvrtkovej premiére na filmovom festivale v Benátkach 25-minútové ovácie. Podľa reportéra AFP publikum tlieskalo nepretržite, čo by mohlo predstavovať nový festivalový rekord.
Osemdesiatminútový dokument vychádza z takmer trojročného vyšetrovania a rozhovorov s 24 príslušníkmi izraelskej armády alebo spravodajských služieb, ktorí vystúpili pod podmienkou zachovania anonymity. Ich tváre a hlasy tvorcovia digitálne pozmenili. „Nechávame vojakov a dôstojníkov hovoriť o tom, čo robili,“ povedal Abraham pre AFP. Cieľom podľa neho bolo čo najpodrobnejšie zachytiť fungovanie „systémov zabíjania v Gaze“.
Svedkovia vo filme opisujú okrem iného systém s umelou inteligenciou nazývaný „Lavender“, ktorý podľa nich slúžil na identifikáciu osôb určených na likvidáciu. Využíval údaje z rozsiahleho sledovania telekomunikačnej siete v Pásme Gazy a vyhodnocoval napríklad telefonáty, pohyb či kontakty jednotlivcov. Jeden z respondentov prirovnal fungovanie systému k „továrni“, ďalší opisoval diaľkové určovanie cieľov ako videohru.
Názov filmu „NAZA“ podľa materiálu pochádza z eufemizmu používaného izraelskými spravodajskými službami na označenie počtu civilistov, ktorých smrť sa očakáva pri konkrétnom leteckom útoku. Respondenti vo filme hovoria aj o ničení civilných domov, nerešpektovaní vojnového a humanitárneho práva a atmosfére „nenávisti“ voči Palestínčanom.
“NAZA”, a documentary about Israel’s AI-powered mass killing in Gaza, received a 25-minute ovation at the Venice Film Festival.
It features Israeli intelligence personnel and whistleblowers discussing how Palestinians were targeted.
Al Jazeera’s Dmitry Medvedenko reports. pic.twitter.com/6aGRX8w4Ab
— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 11, 2026
Izraelské bombardovanie Pásma Gazy si od októbra 2023 podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy riadeného Hamasom vyžiadalo približne 73 500 palestínskych obetí a 174 500 zranených. Organizácia Spojených národov (OSN) považuje jeho údaje za spoľahlivé. Vojna nasledovala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom podľa bilancie AFP založenej na oficiálnych údajoch zahynulo 1 219 ľudí. Izrael odmieta, že by úmyselne útočil na civilistov, a Hamas obviňuje z pôsobenia medzi civilným obyvateľstvom.
„NAZA“ je jediným dokumentárnym filmom v súťaži tohtoročného benátskeho festivalu. Abraham a Szorová spolu s palestínskymi tvorcami Baselom Adrom a Hamdanom Ballalom získali v roku 2025 Oscara za film „Žiadna iná krajina (No Other Land)“ o násilí izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu. Na novom filme sa ako producent podieľal Brit Jim Wilson a pomáhal pri ňom aj Jonathan Glazer, ktorí stáli za oscarovým filmom „Zóna záujmu (The Zone of Interest)“.
Abraham a Szorová uviedli, že dúfajú, že dokument prispeje k tlaku západných krajín na Izrael vrátane sankcií. „Tí z nás v Izraeli a Palestíne, ktorí sa snažia bojovať za zmenu, to potrebujú,“ povedal Abraham. Vlani na festivale získala snímka „Hlas Hind Radžab (The Voice of Hind Rajab)“ o zabití päťročného palestínskeho dievčaťa izraelskými silami po premiére 23-minútové ovácie a neskôr druhú cenu festivalu.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský dokument o zabíjaní v Pásme Gazy zožal v Benátkach 25-minútové ovácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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