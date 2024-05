Izraelský minister Benny Gantz hrozí rezignáciou, ak vláda neprijme nový plán pre Pásmo Gazy

Predložil šesťbodový plán

Vo funkcii nezostane ani Gallant

19.5.2024 (SITA.sk) - Minister izraelského vojnového kabinetu Benny Gantz v sobotu pohrozil rezignáciou, ak vláda do troch týždňov neprijme nový plán pre Pásmo Gazy.Rozhodnutie, ktoré prehlbuje rozpory v izraelskom vedení v čase vojny v palestínskej enkláve, by tak mohlo zanechať premiéra Benjamina Netanjahua viac závislého na jeho krajne pravicových spojencoch.Gantz v sobotu predložil šesťbodový plán, ktorý obsahuje návrat rukojemníkov, ukončenie vlády militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy, demilitarizáciu palestínskej enklávy a zriadenie medzinárodnej správy civilných záležitostí, ktorá by bola založená na americkej, európskej, arabskej a palestínskej spolupráci.Plán tiež podporuje úsilie o normalizáciu vzťahov so Saudskou Arábiou a rozšírenie vojenskej služby na všetkých Izraelčanov. Konečný termín na rozhodnutie stanovil na 8. júna.„Ak sa rozhodnete ísť cestou fanatikov a viesť celý štát do priepasti - budeme nútení skončiť vo vláde,“ vyjadril sa populárny centristický politik.Netanjahu vo vyhlásení reagoval na Gantza s tým, že sa rozhodol dať ultimátum premiérovi namiesto Hamasu a nazval jeho podmienky „eufemizmami“ izraelskej porážky.Gantz je dlhodobý rival Netanjahua, no pridal sa k jeho koalícii a vojnovému kabinetu, keď útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra rozpútal vojnu v Pásme Gazy, aby tým prejavil gesto národnej jednoty.Jeho odchod by zanechal Netanjahua s jeho krajne pravicovými spojencami, ktorí veria, že Izrael by mal okupovať Pásmo Gazy a postaviť tam židovské osady.Niekoľko dní pred Gantzom aj izraelský minister obrany Joav Gallant , ktorý je tretím členom trojčlenného vojnového kabinetu, povedal, že nezostane vo funkcii, ak sa Izrael rozhodne znovu okupovať Pásmo Gazy a vyzval vládu, aby vypracovala plány pre palestínsku administratívu.