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27. septembra 2026
Taraba: Späťvzatie návrhu na moje odvolanie je dôkazom, že naň nebol dôvod
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky
Reagoval v kontexte súčasnej situácie v koalíci najmä na konflikt medzi SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom, ktorý zastáva post ministra životného prostredia. Späťvzatie návrhu na moje odvolanie ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Reagoval v kontexte súčasnej situácie v koalíci najmä na konflikt medzi SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom, ktorý zastáva post ministra životného prostredia.
Späťvzatie návrhu na moje odvolanie vítam a je dôkazom, že nikdy neboli a nie sú žiadne vecné dôvody či pochybenia na moje odvolanie, uviedol podpredseda vlády a minister pre životné prostredie Tomáš Taraba na sociálnej sieti v reakcii na nedeľné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, ktorý v relácii V politike v spravodajskej televízii TA3 reagoval v kontexte súčasnej situácie v koalíci najmä na konflikt medzi SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom, ktorý zastáva post ministra životného prostredia.
„Tak ako doteraz som pripravený konštruktívne spolupracovať s celou vládnou koalíciou na projektoch a zákonoch v prospech Slovenska a nebudem sa báť hovoriť aj o veciach, ktoré treba vylepšiť,“ uviedol Taraba.
„Nikdy som nežiadal od nikoho žiadne funkcie a ani to robiť nebudem, preto sa necítim byť adresátom dnešných slov. Pozývam pána predsedu SNS Andreja Danka, aby namiesto neustálej nezmyselnej konfrontácie s vlastnou vládou, predsedom vlády, prezidentom, ktorú vedie už 3 roky, začal viesť politiku konštruktívnej diskusie v prospech občanov a riešil ich potreby,“ uzavrel na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Taraba: Späťvzatie návrhu na moje odvolanie je dôkazom, že naň nebol dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.
Späťvzatie návrhu na moje odvolanie vítam a je dôkazom, že nikdy neboli a nie sú žiadne vecné dôvody či pochybenia na moje odvolanie, uviedol podpredseda vlády a minister pre životné prostredie Tomáš Taraba na sociálnej sieti v reakcii na nedeľné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, ktorý v relácii V politike v spravodajskej televízii TA3 reagoval v kontexte súčasnej situácie v koalíci najmä na konflikt medzi SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom, ktorý zastáva post ministra životného prostredia.
„Tak ako doteraz som pripravený konštruktívne spolupracovať s celou vládnou koalíciou na projektoch a zákonoch v prospech Slovenska a nebudem sa báť hovoriť aj o veciach, ktoré treba vylepšiť,“ uviedol Taraba.
„Nikdy som nežiadal od nikoho žiadne funkcie a ani to robiť nebudem, preto sa necítim byť adresátom dnešných slov. Pozývam pána predsedu SNS Andreja Danka, aby namiesto neustálej nezmyselnej konfrontácie s vlastnou vládou, predsedom vlády, prezidentom, ktorú vedie už 3 roky, začal viesť politiku konštruktívnej diskusie v prospech občanov a riešil ich potreby,“ uzavrel na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Taraba: Späťvzatie návrhu na moje odvolanie je dôkazom, že naň nebol dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky
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