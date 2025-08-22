Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. augusta 2025

Ohrozenie ropovodu Družba sa podľa Demokratov nepotvrdilo, poukazujú na verdikt súdu – VIDEO


Rozhodnutie vyhostiť zo Slovenska muža, ktorý údajne v roku 2024 plánoval teroristický útok na ropovod Družba nebolo spravodlivé, bolo arbitrárne, nepreskúmateľné a postavené „na vode". Opozičná strana



64de10694db7c859423686 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Rozhodnutie vyhostiť zo Slovenska muža, ktorý údajne v roku 2024 plánoval teroristický útok na ropovod Družba nebolo spravodlivé, bolo arbitrárne, nepreskúmateľné a postavené „na vode". Opozičná strana Demokrati to skonštatovala v súvislosti s rozhodnutím Správneho súdu v Košiciach, ktoré má k dispozícii.


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte v novembri 2024 povedal, že bezpečnostné zložky zaznamenali aktivity, ktoré poukazujú na prípravu podobného teroristického útoku, aký bol uskutočnený na plynovod Nord Stream.

Podozrivého vyhostili do Poľska


Organizovaná skupina mala konkrétne podľa ministra pri prehliadkach vo svojom aute niekoľko dronov, niekoľko telefónov, niekoľko SIM kariet a mala mapy s vyznačenou kritickou infraštruktúrou Slovenska, pričom konkrétne išlo o ropovod Družba.

Podozrivého v tejto súvislosti zadržali a následne podľa Demokratov vyhostili do Poľska. Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga v tejto súvislosti zdôraznil, že v tejto veci dodnes nebol nikto obvinený.

Zaťahovanie polície do politického boja


„Je to opäť dôkaz, že minister Šutaj Eštok a premiér Robert Fico vždy, keď sa im to hodí, strašia teroristami, prevratmi a pučmi. Ide o veľmi nebezpečné konanie, pretože takýmto spôsobom rozoštvávajú verejnosť," skonštatoval Šeliga. Ministra aj predsedu vlády zároveň vyzval, aby s takýmto konaním okamžite prestali.

„Pretože ak tu raz bude skutočne hroziť teroristický útok alebo iné vážne ohrozenie, už im nikto nebude veriť a môže to mať katastrofálne následky," doplnil Šeliga. Dodal, že celá vec je príkladom opätovného zaťahovania polície do politického boja.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Ohrozenie ropovodu Družba sa podľa Demokratov nepotvrdilo, poukazujú na verdikt súdu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR plynovod Nord Stream Premiér Slovenskej republiky Ropovod ropovod Družba Súd Terorizmus
