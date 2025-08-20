|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2025
Izraelský minister obrany povolal približne 60-tisíc záložníkov
Izraelský minister obrany Jisrael Kac schválil plán na dobytie mesta Gaza a podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie. Potvrdil to v stredu izraelský rezort obrany. Tento krok zvýšil tlak ...
Zdieľať
20.8.2025 (SITA.sk) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac schválil plán na dobytie mesta Gaza a podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie. Potvrdil to v stredu izraelský rezort obrany. Tento krok zvýšil tlak na palestínske militantné hnutie Hamas v čase, keď sa mediátori snažia dosiahnuť prímerie v takmer dvojročnej vojne v Pásme Gazy.
Hamas schválil návrh na úvodné 60-dňové prímerie, postupné prepustenie Izraelčanov, ktorých ako rukojemníkov zadržiavajú v Gaze, prepustenie niektorých palestínskych väzňov a umožnenie vstupu humanitárnej pomoci do Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň povedal, že jeho krajina prijme „dohodu, na základe ktorej budú všetci rukojemníci prepustení naraz“.
Izrael a Hamas doteraz uskutočnili nepriame rokovania, ktoré viedli k dvom krátkym prímeriam. Počas nich prepustili časť rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany povolal približne 60-tisíc záložníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hamas schválil návrh na úvodné 60-dňové prímerie, postupné prepustenie Izraelčanov, ktorých ako rukojemníkov zadržiavajú v Gaze, prepustenie niektorých palestínskych väzňov a umožnenie vstupu humanitárnej pomoci do Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň povedal, že jeho krajina prijme „dohodu, na základe ktorej budú všetci rukojemníci prepustení naraz“.
Izrael a Hamas doteraz uskutočnili nepriame rokovania, ktoré viedli k dvom krátkym prímeriam. Počas nich prepustili časť rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany povolal približne 60-tisíc záložníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Raši odmieta návrhy na rušenie žúp. Najskôr musí byť dohoda s Bruselom, inak Slovensko príde o peniaze
Raši odmieta návrhy na rušenie žúp. Najskôr musí byť dohoda s Bruselom, inak Slovensko príde o peniaze
<< predchádzajúci článok
Na diaľnici D2 došlo k zrážke kamióna s autom, cesta je v danom úseku neprejazdná – FOTO
Na diaľnici D2 došlo k zrážke kamióna s autom, cesta je v danom úseku neprejazdná – FOTO