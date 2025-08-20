Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.8.2025
 Zo zahraničia

20. augusta 2025

Izraelský minister obrany povolal približne 60-tisíc záložníkov



Izraelský minister obrany Jisrael Kac schválil plán na dobytie mesta Gaza a podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie. Potvrdil to v stredu izraelský rezort obrany. Tento krok zvýšil tlak ...



mideast_wars_gaza_resettlement_in_their_words_79649 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac schválil plán na dobytie mesta Gaza a podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie. Potvrdil to v stredu izraelský rezort obrany. Tento krok zvýšil tlak na palestínske militantné hnutie Hamas v čase, keď sa mediátori snažia dosiahnuť prímerie v takmer dvojročnej vojne v Pásme Gazy.


Hamas schválil návrh na úvodné 60-dňové prímerie, postupné prepustenie Izraelčanov, ktorých ako rukojemníkov zadržiavajú v Gaze, prepustenie niektorých palestínskych väzňov a umožnenie vstupu humanitárnej pomoci do Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň povedal, že jeho krajina prijme „dohodu, na základe ktorej budú všetci rukojemníci prepustení naraz“.

Izrael a Hamas doteraz uskutočnili nepriame rokovania, ktoré viedli k dvom krátkym prímeriam. Počas nich prepustili časť rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli.



Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister obrany povolal približne 60-tisíc záložníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

