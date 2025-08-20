|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anabela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. augusta 2025
Raši odmieta návrhy na rušenie žúp. Najskôr musí byť dohoda s Bruselom, inak Slovensko príde o peniaze
Tagy: Koaličná rada konsolidácia verejných financií Predseda parlamentu Samosprávne kraje vyššie územné celky
Zrušenie žúp nie je dobrý nápad, Slovensko by prišlo o eurofondy. Upozornili na to predseda parlamentu Richard Raši (
Zdieľať
20.8.2025 (SITA.sk) - Zrušenie žúp nie je dobrý nápad, Slovensko by prišlo o eurofondy. Upozornili na to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák (Hlas-SD). Reagovali tak na intenzívne diskusie o konsolidácii verejných financií, v rámci ktorých sa hovorilo aj možnosti konsolidácie formou zníženia počtu vyšších územných celkov (VÚC).
Tento krok by podľa Rašiho a M. Kaliňáka síce mohol prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných financií a potenciálne znížiť administratívne náklady, no upozornili, že je potrebné sa na to pozerať komplexnejšie a nerobiť unáhlené rozhodnutia.
Prípadné zmeny v systéme VÚC by podla nich mohli mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, územnú spoluprácu a v neposlednom rade aj na čerpanie prostriedkov EÚ. „Racionalizácii sa nebránime, pokiaľ prebehne konštruktívna diskusia, dôkladné zváženie všetkých možných dopadov, tak aby tento proces nebol realizovaný unáhlene či bez systémového prístupu,“ povedal Raši.
Podľa M. Kaliňáka je potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť, že reforma samosprávnych krajov musí byť precízne pripravená, a to v diskusii s územnými partnermi, a že môže byť platná až od roku 2030. „Keďže tieto zmeny by boli úzko prepojené aj s čerpaním eurofondov VÚC, odporúčame ich realizovať až v nadchádzajúcom programovom období, a to po roku 2027, čím sa zabezpečí kontinuita a minimalizuje sa riziko straty európskych zdrojov,“ doplnil M. Kaliňák.
Diskusia o územnej zmene musí podľa predsedu parlamentu a štátneho tajomníka prebiehať už dnes, aby sa stihol nastaviť systém tak, aby bol reflektovaný pri tvorbe novej dohody s EÚ týkajúcej sa eurofondov. Podotkli, že EÚ kladie dôraz na efektívne financovanie regiónov, čím sa posilňuje regionálny rozvoj a zvyšuje sa efektivita čerpania eurofondov.
„Je nevyhnutné, aby sme boli spoľahlivým a predvídateľným partnerom pre Európsku komisiu, pretože ak by zmena v počte žúp nastala bez dôkladnej prípravy a dohody, hrozilo by riziko nečerpania eurofondov. Nový model by si vyžadoval otvorenie a zmenu už existujúcich dohôd s EÚ, čo je časovo náročný a komplikovaný proces a môže vyvolať chaos a neefektívne využívanie dostupných zdrojov," vysvetlili.
Súčasne upozornili, že zníženie počtu žúp musí byť aj súčasťou reformy verejnej správy a modernizácie samospráv. K reforme sa na jeseň majú vyjadriť a priniesť svoje návrhy aj Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a SK8. Reforma musí podľa Rašiho a M. Kaliňáka reflektovať súčasné potreby a výzvy, s dôrazom na systémové nastavenie, ktoré umožní nielen konsolidáciu, ale aj zachovanie alebo zvýšenie schopnosti samospráv efektívne čerpať eurofondy a poskytovať kvalitné služby občanom.
„Diskusia by sa preto nemala sústrediť len na zmenu počtu a mapu samosprávnych krajov, ale aj na ich obsah a kompetencie. Cieľom by malo byť vytvoriť taký systém, ktorý bude nielen efektívny z hľadiska čerpania financií či už verejných alebo európskych, ale najmä prospešný pre občanov, zohľadňujúci ich potreby a podporujúci regionálny rozvoj,“ uzavrel Raši.
SNS navrhla na koaličnej rade redukciu vyšších územných celkov z ôsmich na štyri. Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur, a to vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Zároveň by podľa národniarov priniesla efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presunu časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách, čím by sa priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.
„SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky," uviedli národniari. Predseda Strany Vidieka Rudolf Huliak na margo návrhu SNS uviedol, že navrhnú úplne zrušiť župy.
„Vráťme k pôvodnému konceptu štyroch krajov. Nech obce, mestá a štát preberú kompetencie žúp, čím sa ušetria milióny eur,“ uviedol Huliak, ktorý považuje samosprávne kraje v tejto podobe za zbytočný stupeň samosprávy. „Uvedomujeme si, že s tým bude súvisieť i hlbšia reforma štátnej správy a samosprávy," doplnil Huliak.
Zdroj: SITA.sk - Raši odmieta návrhy na rušenie žúp. Najskôr musí byť dohoda s Bruselom, inak Slovensko príde o peniaze © SITA Všetky práva vyhradené.
Tento krok by podľa Rašiho a M. Kaliňáka síce mohol prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných financií a potenciálne znížiť administratívne náklady, no upozornili, že je potrebné sa na to pozerať komplexnejšie a nerobiť unáhlené rozhodnutia.
Riziko ohrozenia eurofondov
Prípadné zmeny v systéme VÚC by podla nich mohli mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, územnú spoluprácu a v neposlednom rade aj na čerpanie prostriedkov EÚ. „Racionalizácii sa nebránime, pokiaľ prebehne konštruktívna diskusia, dôkladné zváženie všetkých možných dopadov, tak aby tento proces nebol realizovaný unáhlene či bez systémového prístupu,“ povedal Raši.
Podľa M. Kaliňáka je potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť, že reforma samosprávnych krajov musí byť precízne pripravená, a to v diskusii s územnými partnermi, a že môže byť platná až od roku 2030. „Keďže tieto zmeny by boli úzko prepojené aj s čerpaním eurofondov VÚC, odporúčame ich realizovať až v nadchádzajúcom programovom období, a to po roku 2027, čím sa zabezpečí kontinuita a minimalizuje sa riziko straty európskych zdrojov,“ doplnil M. Kaliňák.
Slovensko musí byť spoľahlivým partnerom
Diskusia o územnej zmene musí podľa predsedu parlamentu a štátneho tajomníka prebiehať už dnes, aby sa stihol nastaviť systém tak, aby bol reflektovaný pri tvorbe novej dohody s EÚ týkajúcej sa eurofondov. Podotkli, že EÚ kladie dôraz na efektívne financovanie regiónov, čím sa posilňuje regionálny rozvoj a zvyšuje sa efektivita čerpania eurofondov.
„Je nevyhnutné, aby sme boli spoľahlivým a predvídateľným partnerom pre Európsku komisiu, pretože ak by zmena v počte žúp nastala bez dôkladnej prípravy a dohody, hrozilo by riziko nečerpania eurofondov. Nový model by si vyžadoval otvorenie a zmenu už existujúcich dohôd s EÚ, čo je časovo náročný a komplikovaný proces a môže vyvolať chaos a neefektívne využívanie dostupných zdrojov," vysvetlili.
Obsah a kompetencie žúp
Súčasne upozornili, že zníženie počtu žúp musí byť aj súčasťou reformy verejnej správy a modernizácie samospráv. K reforme sa na jeseň majú vyjadriť a priniesť svoje návrhy aj Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a SK8. Reforma musí podľa Rašiho a M. Kaliňáka reflektovať súčasné potreby a výzvy, s dôrazom na systémové nastavenie, ktoré umožní nielen konsolidáciu, ale aj zachovanie alebo zvýšenie schopnosti samospráv efektívne čerpať eurofondy a poskytovať kvalitné služby občanom.
„Diskusia by sa preto nemala sústrediť len na zmenu počtu a mapu samosprávnych krajov, ale aj na ich obsah a kompetencie. Cieľom by malo byť vytvoriť taký systém, ktorý bude nielen efektívny z hľadiska čerpania financií či už verejných alebo európskych, ale najmä prospešný pre občanov, zohľadňujúci ich potreby a podporujúci regionálny rozvoj,“ uzavrel Raši.
Návrh SNS na redukciu žúp
SNS navrhla na koaličnej rade redukciu vyšších územných celkov z ôsmich na štyri. Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur, a to vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Zároveň by podľa národniarov priniesla efektívnejšiu správu prostredníctvom kumulácie kompetencií a presunu časti výkonu správy na okresné úrady v krajských mestách, čím by sa priblížili služby občanom a zjednodušila administratíva.
„SNS týmto krokom potvrdzuje svoj záväzok presadzovať zodpovedné hospodárenie so štátnymi financiami, efektívny výkon verejnej správy a návrat k osvedčenému historickému modelu, ktorý je občanom prirodzene blízky," uviedli národniari. Predseda Strany Vidieka Rudolf Huliak na margo návrhu SNS uviedol, že navrhnú úplne zrušiť župy.
„Vráťme k pôvodnému konceptu štyroch krajov. Nech obce, mestá a štát preberú kompetencie žúp, čím sa ušetria milióny eur,“ uviedol Huliak, ktorý považuje samosprávne kraje v tejto podobe za zbytočný stupeň samosprávy. „Uvedomujeme si, že s tým bude súvisieť i hlbšia reforma štátnej správy a samosprávy," doplnil Huliak.
Zdroj: SITA.sk - Raši odmieta návrhy na rušenie žúp. Najskôr musí byť dohoda s Bruselom, inak Slovensko príde o peniaze © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Koaličná rada konsolidácia verejných financií Predseda parlamentu Samosprávne kraje vyššie územné celky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Medzinárodné ocenenia EISA Awards 2025 oceňujú úspechy spoločnosti Hisense v oblasti obrazu a zvuku
Medzinárodné ocenenia EISA Awards 2025 oceňujú úspechy spoločnosti Hisense v oblasti obrazu a zvuku
<< predchádzajúci článok
Izraelský minister obrany povolal približne 60-tisíc záložníkov
Izraelský minister obrany povolal približne 60-tisíc záložníkov