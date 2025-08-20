Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

20. augusta 2025

Na diaľnici D2 došlo k zrážke kamióna s autom, cesta je v danom úseku neprejazdná – FOTO


Polícia upozorňuje na dopravnú nehodu, ktorá sa stala v stredu krátko pred 10:00 na diaľnici D2 v 37. kilometri v smere zo Stupavy do Malaciek. Ako ...



534928970_1078946181099481_1328781424545036011_n 676x507 20.8.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na dopravnú nehodu, ktorá sa stala v stredu krátko pred 10:00 na diaľnici D2 v 37. kilometri v smere zo Stupavy do Malaciek. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, pri zrážke kamióna s osobným autom sa tu zranili tri osoby.


„V danom úseku je v súčasnosti diaľnica neprejazdná z dôvodu pristávania vrtuľníka na nevyhnutne potrebný čas," upozorňuje polícia. Vodičov žiadajú o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov.

Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici D2 došlo k zrážke kamióna s autom, cesta je v danom úseku neprejazdná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

