|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 29.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. októbra 2026
Izraelský minister žiada zatknutie lídrov arabských strán, ktoré výrazne uspeli vo voľbách
Krajne pravicový politik arabské strany podozrieva z financovania Katarom. Obvinenia zatiaľ nie sú dokázané, arabské strany môžu rozhodnúť o novej vláde. Izraelský krajne ...
Zdieľať
29.10.2026 (SITA.sk) - Krajne pravicový politik arabské strany podozrieva z financovania Katarom. Obvinenia zatiaľ nie sú dokázané, arabské strany môžu rozhodnúť o novej vláde.
„Vnútorná bezpečnostná služba Šin Bet musí ešte dnes ráno nariadiť zatknutie lídrov arabských strán podozrivých zo zapojenia do financovania katarskými peniazmi,“ napísal Ben Gvir na sociálnej sieti X.
Minister reagoval na tvrdenia viacerých členov vlády o údajnom financovaní arabských strán Katarom, ktorý udržiava kontakty aj s palestínskym hnutím Hamas. Dôkazy však zatiaľ neboli zverejnené.
Predseda ústrednej volebnej komisie Noam Solberg požiadal Šin Bet o preverenie podozrení zo zahraničného zasahovania do volieb a kupovania hlasov.
Podľa denníka Haaretz už bolo sčítaných približne 95 percent hlasov. Doterajšie projekcie pripisovali bloku premiéra Benjamina Netanjahua 53 mandátov, opozícii vedenej Gadim Eisenkotom 48 a arabským stranám 19 kresiel v 120-člennom parlamente.
Keďže na väčšinu je potrebných 61 poslancov, arabské strany môžu rozhodnúť o budúcej vláde. Eisenkotovi pravicoví spojenci však spoluprácu s nimi odmietajú.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister žiada zatknutie lídrov arabských strán, ktoré výrazne uspeli vo voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vo štvrtok vyzval na zatknutie predstaviteľov arabských politických strán, ktoré výrazne posilnili v utorkových parlamentných voľbách. Odvolal sa pritom na nepodložené obvinenia z ich údajného financovania Katarom.
„Vnútorná bezpečnostná služba Šin Bet musí ešte dnes ráno nariadiť zatknutie lídrov arabských strán podozrivých zo zapojenia do financovania katarskými peniazmi,“ napísal Ben Gvir na sociálnej sieti X.
Zahraničné zasahovanie
Minister reagoval na tvrdenia viacerých členov vlády o údajnom financovaní arabských strán Katarom, ktorý udržiava kontakty aj s palestínskym hnutím Hamas. Dôkazy však zatiaľ neboli zverejnené.
Predseda ústrednej volebnej komisie Noam Solberg požiadal Šin Bet o preverenie podozrení zo zahraničného zasahovania do volieb a kupovania hlasov.
Tesné výsledky
Podľa denníka Haaretz už bolo sčítaných približne 95 percent hlasov. Doterajšie projekcie pripisovali bloku premiéra Benjamina Netanjahua 53 mandátov, opozícii vedenej Gadim Eisenkotom 48 a arabským stranám 19 kresiel v 120-člennom parlamente.
Keďže na väčšinu je potrebných 61 poslancov, arabské strany môžu rozhodnúť o budúcej vláde. Eisenkotovi pravicoví spojenci však spoluprácu s nimi odmietajú.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister žiada zatknutie lídrov arabských strán, ktoré výrazne uspeli vo voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
O investície treba bojovať. SIVD 2026 ukázal, čím môže Slovensko presvedčiť
O investície treba bojovať. SIVD 2026 ukázal, čím môže Slovensko presvedčiť
<< predchádzajúci článok
Nositeľ Nobelovej ceny David Gross varuje pred rizikami pre budúcnosť ľudstva
Nositeľ Nobelovej ceny David Gross varuje pred rizikami pre budúcnosť ľudstva