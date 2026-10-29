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29. októbra 2026

Izraelský minister žiada zatknutie lídrov arabských strán, ktoré výrazne uspeli vo voľbách


Tagy: Izraelská vláda Parlamentné voľby v Izraeli Tajné služby

Krajne pravicový politik arabské strany podozrieva z financovania Katarom. Obvinenia zatiaľ nie sú dokázané, arabské strany môžu rozhodnúť o novej vláde. Izraelský krajne ...



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israel_elections_5775_ 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Krajne pravicový politik arabské strany podozrieva z financovania Katarom. Obvinenia zatiaľ nie sú dokázané, arabské strany môžu rozhodnúť o novej vláde.


Izraelský krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vo štvrtok vyzval na zatknutie predstaviteľov arabských politických strán, ktoré výrazne posilnili v utorkových parlamentných voľbách. Odvolal sa pritom na nepodložené obvinenia z ich údajného financovania Katarom.


„Vnútorná bezpečnostná služba Šin Bet musí ešte dnes ráno nariadiť zatknutie lídrov arabských strán podozrivých zo zapojenia do financovania katarskými peniazmi,“ napísal Ben Gvir na sociálnej sieti X.

Zahraničné zasahovanie


Minister reagoval na tvrdenia viacerých členov vlády o údajnom financovaní arabských strán Katarom, ktorý udržiava kontakty aj s palestínskym hnutím Hamas. Dôkazy však zatiaľ neboli zverejnené.

Predseda ústrednej volebnej komisie Noam Solberg požiadal Šin Bet o preverenie podozrení zo zahraničného zasahovania do volieb a kupovania hlasov.

Tesné výsledky


Podľa denníka Haaretz už bolo sčítaných približne 95 percent hlasov. Doterajšie projekcie pripisovali bloku premiéra Benjamina Netanjahua 53 mandátov, opozícii vedenej Gadim Eisenkotom 48 a arabským stranám 19 kresiel v 120-člennom parlamente.

Keďže na väčšinu je potrebných 61 poslancov, arabské strany môžu rozhodnúť o budúcej vláde. Eisenkotovi pravicoví spojenci však spoluprácu s nimi odmietajú.


Zdroj: SITA.sk - Izraelský minister žiada zatknutie lídrov arabských strán, ktoré výrazne uspeli vo voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská vláda Parlamentné voľby v Izraeli Tajné služby
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