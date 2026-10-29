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29. októbra 2026
O investície treba bojovať. SIVD 2026 ukázal, čím môže Slovensko presvedčiť
Slovak Industry VISION Day 2026 otvoril otázku, ako prilákať nové investície a pomôcť slovenským firmám rásť. Rozhodujú ľudia, energia aj rýchlosť úradov. Nový investor dnes neporovnáva len cenu ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Slovak Industry VISION Day 2026 otvoril otázku, ako prilákať nové investície a pomôcť slovenským firmám rásť. Rozhodujú ľudia, energia aj rýchlosť úradov.
Nový investor dnes neporovnáva len cenu pozemku alebo náklady na zamestnancov. Zaujíma ho, či nájde dodávateľov, dostatok kvalifikovaných ľudí a spoľahlivého partnera, ktorý mu pomôže zorientovať sa v krajine. Práve o tom, ako v tejto súťaži obstojí Slovensko, sa hovorilo na medzinárodnom podnikateľskom fóre Slovak Industry VISION Day 2026. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 27. októbra v Bratislave. Konalo sa pri príležitosti 25. výročia agentúry pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s inovačným partnerom SAPIE, Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková pri otvorení upozornila, že súťaž o investičné projekty sa vyostruje. O jedného investora sa uchádza viacero krajín a predchádzajúce úspechy automaticky neznamenajú, že prídu aj ďalšie.
„O každú jednu ďalšiu investíciu treba zabojovať,“ povedala. Za rozhodujúce označila rýchlosť reakcie, profesionalitu a kvalitu komunikácie. „Investor potrebuje o Slovensku presné informácie a konkrétne odpovede. Každý potrebuje partnera, na ktorého sa vie spoľahnúť.“
Podľa Sakovej sa podpora nesmie skončiť podpisom dohody. Firma potrebuje riešiť kontakt so štátnou správou aj spoluprácu s ďalšími podnikmi. Od toho, ako túto fázu zvládne, závisí aj priebeh samotného projektu.
Ministerka pripomenula tiež regionálny rozmer investícií. Nové pracovné miesto môže ovplyvniť rozhodnutie mladého človeka, či zostane doma. Nová zákazka zase môže menšej firme umožniť rozšíriť tím a investovať do vlastného rozvoja.
Generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád predstavil krajinu ako miesto s rozvinutým priemyselným zázemím. Medzi jej výhody zaradil polohu v Európe, kvalifikovaných zamestnancov, energetiku a sieť dodávateľov, ktorá môže novému investorovi uľahčiť rozbeh výroby.
Zároveň zdôraznil, že cieľom nie je súťažiť iba nízkymi nákladmi. Agentúra sa chce sústreďovať na projekty prinášajúce technológie, automatizáciu, robotizáciu a výskum. Takéto investície môžu rozšíriť miestne kompetencie aj nad rámec samotnej produkcie.
Priestor na zlepšenie vidí Zorád v povoľovaní a transparentnosti investičného prostredia. Investor podľa neho potrebuje vedieť, aké kroky ho čakajú a koľko času bude potrebovať na komunikáciu s úradmi.
Rozdiel medzi sľubom a predvídateľným postupom môže byť pri rozhodovaní zásadný. Ak firma plánuje začiatok výroby, od termínov povolení sa odvíjajú aj objednávky technológií, nábor ľudí a dohody s odberateľmi.
Zorád na fóre uviedol, že tím SARIO pracuje na projektoch s hodnotou presahujúcou 4,1 miliardy eur. Ďalší potenciál vo výške viac než päť miliárd eur spomenul pri investoroch v počiatočných rokovaniach. Tieto sumy predstavujú rozpracované príležitosti, nie už uskutočnené investície. Ukazujú však rozsah projektov, o ktoré Slovensko súťaží, aj význam ďalšej práce s investormi.
Riaditeľka odboru investičných projektov SARIO Simona Jurkovičová upozornila, že pozornosť si zaslúžia aj firmy, ktoré už na Slovensku pôsobia. Pri ich rozširovaní môže ísť popri výrobe aj o výskumné a vývojové činnosti či ďalšie podnikové funkcie.
S tým súvisia služby označované ako aftercare, teda následná starostlivosť o etablovaných investorov. Agentúra pri nich zisťuje potreby podnikov, prepája ich so školami a ďalšími partnermi a pomáha im orientovať sa v možnostiach podpory.
Spolupráca s univerzitami a odbornými školami patrila medzi opakované témy diskusií. Pri technologicky náročnejšej výrobe totiž nestačí dostupná hala. Firma potrebuje ľudí, ktorí zvládnu nové procesy, technológie aj vývoj.
Zorád predstavil aj zámer užšieho prepojenia agentúry so samosprávnymi krajmi. Lepšie informácie o pozemkoch, existujúcich priemyselných areáloch, infraštruktúre a školských odboroch majú pomôcť pri hľadaní vhodného miesta pre investora.
Program fóra zároveň otvoril opačný smer podnikateľského rastu: expanziu slovenských spoločností do zahraničia. Investície a export sa tu stretli v jednej otázke - ako dosiahnuť, aby sa domáce firmy zapájali do medzinárodného podnikania aj vlastnými technológiami a produktmi.
Zdroj: SITA.sk - O investície treba bojovať. SIVD 2026 ukázal, čím môže Slovensko presvedčiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový investor dnes neporovnáva len cenu pozemku alebo náklady na zamestnancov. Zaujíma ho, či nájde dodávateľov, dostatok kvalifikovaných ľudí a spoľahlivého partnera, ktorý mu pomôže zorientovať sa v krajine. Práve o tom, ako v tejto súťaži obstojí Slovensko, sa hovorilo na medzinárodnom podnikateľskom fóre Slovak Industry VISION Day 2026. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 27. októbra v Bratislave. Konalo sa pri príležitosti 25. výročia agentúry pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci s inovačným partnerom SAPIE, Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku.
Doterajšie úspechy ďalšiu investíciu nezaručia
Ministerka hospodárstva Denisa Saková pri otvorení upozornila, že súťaž o investičné projekty sa vyostruje. O jedného investora sa uchádza viacero krajín a predchádzajúce úspechy automaticky neznamenajú, že prídu aj ďalšie.
„O každú jednu ďalšiu investíciu treba zabojovať,“ povedala. Za rozhodujúce označila rýchlosť reakcie, profesionalitu a kvalitu komunikácie. „Investor potrebuje o Slovensku presné informácie a konkrétne odpovede. Každý potrebuje partnera, na ktorého sa vie spoľahnúť.“
Podľa Sakovej sa podpora nesmie skončiť podpisom dohody. Firma potrebuje riešiť kontakt so štátnou správou aj spoluprácu s ďalšími podnikmi. Od toho, ako túto fázu zvládne, závisí aj priebeh samotného projektu.
Ministerka pripomenula tiež regionálny rozmer investícií. Nové pracovné miesto môže ovplyvniť rozhodnutie mladého človeka, či zostane doma. Nová zákazka zase môže menšej firme umožniť rozšíriť tím a investovať do vlastného rozvoja.
Slovensko chce ponúkať viac než lacnú výrobu
Generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád predstavil krajinu ako miesto s rozvinutým priemyselným zázemím. Medzi jej výhody zaradil polohu v Európe, kvalifikovaných zamestnancov, energetiku a sieť dodávateľov, ktorá môže novému investorovi uľahčiť rozbeh výroby.
Zároveň zdôraznil, že cieľom nie je súťažiť iba nízkymi nákladmi. Agentúra sa chce sústreďovať na projekty prinášajúce technológie, automatizáciu, robotizáciu a výskum. Takéto investície môžu rozšíriť miestne kompetencie aj nad rámec samotnej produkcie.
Priestor na zlepšenie vidí Zorád v povoľovaní a transparentnosti investičného prostredia. Investor podľa neho potrebuje vedieť, aké kroky ho čakajú a koľko času bude potrebovať na komunikáciu s úradmi.
Rozdiel medzi sľubom a predvídateľným postupom môže byť pri rozhodovaní zásadný. Ak firma plánuje začiatok výroby, od termínov povolení sa odvíjajú aj objednávky technológií, nábor ľudí a dohody s odberateľmi.
Rozpracované projekty ešte nie sú hotové investície
Zorád na fóre uviedol, že tím SARIO pracuje na projektoch s hodnotou presahujúcou 4,1 miliardy eur. Ďalší potenciál vo výške viac než päť miliárd eur spomenul pri investoroch v počiatočných rokovaniach. Tieto sumy predstavujú rozpracované príležitosti, nie už uskutočnené investície. Ukazujú však rozsah projektov, o ktoré Slovensko súťaží, aj význam ďalšej práce s investormi.
Riaditeľka odboru investičných projektov SARIO Simona Jurkovičová upozornila, že pozornosť si zaslúžia aj firmy, ktoré už na Slovensku pôsobia. Pri ich rozširovaní môže ísť popri výrobe aj o výskumné a vývojové činnosti či ďalšie podnikové funkcie.
S tým súvisia služby označované ako aftercare, teda následná starostlivosť o etablovaných investorov. Agentúra pri nich zisťuje potreby podnikov, prepája ich so školami a ďalšími partnermi a pomáha im orientovať sa v možnostiach podpory.
Bez škôl a regiónov sa rozvoj spomalí
Spolupráca s univerzitami a odbornými školami patrila medzi opakované témy diskusií. Pri technologicky náročnejšej výrobe totiž nestačí dostupná hala. Firma potrebuje ľudí, ktorí zvládnu nové procesy, technológie aj vývoj.
Zorád predstavil aj zámer užšieho prepojenia agentúry so samosprávnymi krajmi. Lepšie informácie o pozemkoch, existujúcich priemyselných areáloch, infraštruktúre a školských odboroch majú pomôcť pri hľadaní vhodného miesta pre investora.
Program fóra zároveň otvoril opačný smer podnikateľského rastu: expanziu slovenských spoločností do zahraničia. Investície a export sa tu stretli v jednej otázke - ako dosiahnuť, aby sa domáce firmy zapájali do medzinárodného podnikania aj vlastnými technológiami a produktmi.
Zdroj: SITA.sk - O investície treba bojovať. SIVD 2026 ukázal, čím môže Slovensko presvedčiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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