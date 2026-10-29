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29. októbra 2026
Nositeľ Nobelovej ceny David Gross varuje pred rizikami pre budúcnosť ľudstva
Tagy: Nobelova cena
Americký fyzik, ktorý získal Nobelovu cenu za objav asymptotickej slobody, upozorňuje na neistotu spojenú s budúcnosťou ľudstva. Španielsky denník AS pripomína jeho pesimistický výrok o vyhliadkach na ďalších ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Americký fyzik, ktorý získal Nobelovu cenu za objav asymptotickej slobody, upozorňuje na neistotu spojenú s budúcnosťou ľudstva. Španielsky denník AS pripomína jeho pesimistický výrok o vyhliadkach na ďalších 50 rokov.
Americký teoretický fyzik a laureát Nobelovej ceny David Gross upozorňuje na riziká ohrozujúce budúcnosť ľudstva. Španielsky denník AS mu pripisuje výrok, podľa ktorého je pravdepodobnosť, že ľudstvo prežije ďalších 50 rokov, veľmi nízka. Pôvodný kontext vyjadrenia však denník neuvádza a nepredkladá ani vedecký model, ktorý by takýto odhad podložil.
Gross, ktorý v roku 2004 získal Nobelovu cenu za fyziku, patrí medzi významné osobnosti modernej teoretickej fyziky. Spolu s Frankom Wilczekom a H. Davidom Politzerom prispel k objavu takzvanej asymptotickej slobody, ktorá vysvetľuje správanie kvarkov, základných častíc tvoriacich protóny a neutróny. Ich výskum pomohol objasniť pôsobenie silnej jadrovej interakcie a stal sa dôležitou súčasťou štandardného modelu časticovej fyziky.
Hoci sa Gross počas väčšiny kariéry venoval základným zákonom prírody, v ostatných rokoch sa čoraz viac zamýšľa nad budúcnosťou civilizácie. Podľa denníka AS pri úvahách o globálnych hrozbách využíva princípy, s ktorými pracoval vo vede - najmä kumulovanie pravdepodobnosti, opakované vystavovanie sa riziku a správanie zložitých systémov. Svetovú geopolitiku tak vníma ako sústavu vzájomne pôsobiacich síl, v ktorej môžu mať jednotlivé rozhodnutia nepredvídateľné dôsledky.
„Fyzika je vždy stávka, je to hra objavovania. V tom spočíva jej čaro. Nikdy s istotou nevieme, čo sa stane. Niekedy to my, teoretici, dokážeme predvídať, ale konečným rozhodcom je príroda,“ povedal Gross. Podobnú neistotu podľa španielskeho denníka vidí aj pri hodnotení ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti.
Jeho varovanie však nemožno považovať za vedecky stanovenú pravdepodobnosť zániku ľudstva. Článok denníka AS neuvádza konkrétny výpočet, model ani údaje, na základe ktorých by bolo možné odhad o nasledujúcich 50 rokoch overiť. Ide o osobné hodnotenie uznávaného vedca, ktorý prenáša spôsob uvažovania z teoretickej fyziky do oblasti globálnej bezpečnosti a politiky.
Zdroj: SITA.sk - Nositeľ Nobelovej ceny David Gross varuje pred rizikami pre budúcnosť ľudstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký teoretický fyzik a laureát Nobelovej ceny David Gross upozorňuje na riziká ohrozujúce budúcnosť ľudstva. Španielsky denník AS mu pripisuje výrok, podľa ktorého je pravdepodobnosť, že ľudstvo prežije ďalších 50 rokov, veľmi nízka. Pôvodný kontext vyjadrenia však denník neuvádza a nepredkladá ani vedecký model, ktorý by takýto odhad podložil.
Čoraz viac zamýšľa nad budúcnosťou civilizácie
Gross, ktorý v roku 2004 získal Nobelovu cenu za fyziku, patrí medzi významné osobnosti modernej teoretickej fyziky. Spolu s Frankom Wilczekom a H. Davidom Politzerom prispel k objavu takzvanej asymptotickej slobody, ktorá vysvetľuje správanie kvarkov, základných častíc tvoriacich protóny a neutróny. Ich výskum pomohol objasniť pôsobenie silnej jadrovej interakcie a stal sa dôležitou súčasťou štandardného modelu časticovej fyziky.
Hoci sa Gross počas väčšiny kariéry venoval základným zákonom prírody, v ostatných rokoch sa čoraz viac zamýšľa nad budúcnosťou civilizácie. Podľa denníka AS pri úvahách o globálnych hrozbách využíva princípy, s ktorými pracoval vo vede - najmä kumulovanie pravdepodobnosti, opakované vystavovanie sa riziku a správanie zložitých systémov. Svetovú geopolitiku tak vníma ako sústavu vzájomne pôsobiacich síl, v ktorej môžu mať jednotlivé rozhodnutia nepredvídateľné dôsledky.
Hra objavovania
„Fyzika je vždy stávka, je to hra objavovania. V tom spočíva jej čaro. Nikdy s istotou nevieme, čo sa stane. Niekedy to my, teoretici, dokážeme predvídať, ale konečným rozhodcom je príroda,“ povedal Gross. Podobnú neistotu podľa španielskeho denníka vidí aj pri hodnotení ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti.
Jeho varovanie však nemožno považovať za vedecky stanovenú pravdepodobnosť zániku ľudstva. Článok denníka AS neuvádza konkrétny výpočet, model ani údaje, na základe ktorých by bolo možné odhad o nasledujúcich 50 rokoch overiť. Ide o osobné hodnotenie uznávaného vedca, ktorý prenáša spôsob uvažovania z teoretickej fyziky do oblasti globálnej bezpečnosti a politiky.
Zdroj: SITA.sk - Nositeľ Nobelovej ceny David Gross varuje pred rizikami pre budúcnosť ľudstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nobelova cena
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