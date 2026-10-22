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22. októbra 2026
Po rokovaniach o mieri na Ukrajine prišli masívne útoky na oboch stranách
Tagy: americko-ukrajinské vzťahy Mierové rokovania raketové útoky rusko-čínske vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
V Kyjeve sa zranilo 15 ľudí a útok poškodil metro, v Moskve utrpeli zranenia dve osoby. Trump napriek tomu tvrdí, že koniec vojny je bližšie než kedykoľvek predtým. Rusko a ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - V Kyjeve sa zranilo 15 ľudí a útok poškodil metro, v Moskve utrpeli zranenia dve osoby. Trump napriek tomu tvrdí, že koniec vojny je bližšie než kedykoľvek predtým.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že osem zranených museli hospitalizovať. Útok poškodil aj zariadenia metra pri Južnom moste a obmedzil dopravu medzi časťami hlavného mesta.
Ukrajinské vzdušné sily počas noci opakovane varovali pred ďalšími balistickými raketami smerujúcimi na Kyjev.
Moskovský primátor Sergej Sobianin uviedol, že ruská protivzdušná obrana zachytila väčšinu zo 630 dronov smerujúcich na Moskovskú oblasť, pričom 163 podľa neho letelo priamo k metropole. Dvaja ľudia utrpeli zranenia.
Útoky prišli krátko po tom, ako Witkoff absolvoval v Petrohrade trojhodinové rokovania s Putinom. Americký prezident Donald Trump následne vyhlásil, že k ukončeniu vojny „sme sa dostali bližšie než kedykoľvek predtým“.
Kremeľ oznámil, že je „v zásade pripravený“ obnoviť trojstranné rokovania Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov, pravdepodobne v polovici novembra po amerických voľbách do Kongresu. Moskva chce, aby sa sústredili najmä na povojnové bezpečnostné usporiadanie.
Kyjev návrh podporil. „Americká strana navrhuje zorganizovať toto stretnutie čo najskôr. Sme za,“ povedal prezident Volodymyr Zelenskyj.
Witkoff pred cestou do Ruska rokoval v Osle so Zelenským a európskymi predstaviteľmi.
Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že americký vyslanec priniesol niektoré nové prvky v postojoch Kyjeva a Európy, „ale v skutočnosti v nich nebolo veľa konkrétneho obsahu“.
Witkoff označil rokovania s Putinom za „konštruktívne“, zároveň však pripustil, že „ešte zostáva veľa dôležitej práce“. Technické rozhovory medzi USA, Ruskom a Ukrajinou majú pokračovať.
Súčasne sa pripravuje aj prípadné novembrové stretnutie Trumpa, Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Šen-čene.
Diplomatická aktivita prichádza v čase, keď sa vzťahy medzi Washingtonom a Kyjevom opäť zhoršili.
Trump v posledných dňoch zmiernil časť sankčného tlaku na Moskvu, podporil dohodu o nákupe ruskej nafty a kritizoval ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Kyjev naopak žiada silnejší tlak na Moskvu a rýchlejšie dodávky amerických zbraní.
Zdroj: SITA.sk - Po rokovaniach o mieri na Ukrajine prišli masívne útoky na oboch stranách © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko a Ukrajina si v noci na štvrtok vymenili rozsiahle útoky iba niekoľko hodín po rokovaniach amerického vyslanca Steva Witkoffa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Moskva tvrdí, že na jej región smerovalo až 630 ukrajinských dronov, zatiaľ čo ruské útoky na Kyjev zranili 15 ľudí a poškodili infraštruktúru metra.
Ďalší zranení
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že osem zranených museli hospitalizovať. Útok poškodil aj zariadenia metra pri Južnom moste a obmedzil dopravu medzi časťami hlavného mesta.
Ukrajinské vzdušné sily počas noci opakovane varovali pred ďalšími balistickými raketami smerujúcimi na Kyjev.
Desiatky dronov nad Moskvou
Moskovský primátor Sergej Sobianin uviedol, že ruská protivzdušná obrana zachytila väčšinu zo 630 dronov smerujúcich na Moskovskú oblasť, pričom 163 podľa neho letelo priamo k metropole. Dvaja ľudia utrpeli zranenia.
Kremeľ je pripravený
Útoky prišli krátko po tom, ako Witkoff absolvoval v Petrohrade trojhodinové rokovania s Putinom. Americký prezident Donald Trump následne vyhlásil, že k ukončeniu vojny „sme sa dostali bližšie než kedykoľvek predtým“.
Kremeľ oznámil, že je „v zásade pripravený“ obnoviť trojstranné rokovania Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov, pravdepodobne v polovici novembra po amerických voľbách do Kongresu. Moskva chce, aby sa sústredili najmä na povojnové bezpečnostné usporiadanie.
Kyjev s rokovaniami súhlasí
Kyjev návrh podporil. „Americká strana navrhuje zorganizovať toto stretnutie čo najskôr. Sme za,“ povedal prezident Volodymyr Zelenskyj.
Witkoff pred cestou do Ruska rokoval v Osle so Zelenským a európskymi predstaviteľmi.
Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že americký vyslanec priniesol niektoré nové prvky v postojoch Kyjeva a Európy, „ale v skutočnosti v nich nebolo veľa konkrétneho obsahu“.
Opäť konštruktívne rokovania
Witkoff označil rokovania s Putinom za „konštruktívne“, zároveň však pripustil, že „ešte zostáva veľa dôležitej práce“. Technické rozhovory medzi USA, Ruskom a Ukrajinou majú pokračovať.
Súčasne sa pripravuje aj prípadné novembrové stretnutie Trumpa, Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Šen-čene.
Vzťahy na bode mrazu
Diplomatická aktivita prichádza v čase, keď sa vzťahy medzi Washingtonom a Kyjevom opäť zhoršili.
Trump v posledných dňoch zmiernil časť sankčného tlaku na Moskvu, podporil dohodu o nákupe ruskej nafty a kritizoval ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Kyjev naopak žiada silnejší tlak na Moskvu a rýchlejšie dodávky amerických zbraní.
Zdroj: SITA.sk - Po rokovaniach o mieri na Ukrajine prišli masívne útoky na oboch stranách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-ukrajinské vzťahy Mierové rokovania raketové útoky rusko-čínske vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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