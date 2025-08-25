|
Pondelok 25.8.2025
Meniny má Ľudovít
Denník - Správy
25. augusta 2025
Izraelský úder zabil v nemocnici v Pásme Gazy najmenej 20 ľudí
Najmenej 20 ľudí vrátane štyroch novinárov zomrelo pri izraelských útokoch na nemocnicu na juhu Pásma Gazy. Uviedol to Úrad civilnej ochrany Gazy. Podľa jeho hovorcu Mahmúda Basala útoky zasiahli nemocnicu v meste ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Najmenej 20 ľudí vrátane štyroch novinárov zomrelo pri izraelských útokoch na nemocnicu na juhu Pásma Gazy. Uviedol to Úrad civilnej ochrany Gazy. Podľa jeho hovorcu Mahmúda Basala útoky zasiahli nemocnicu v meste Chán Júnis.
izraelská armáda uviedla, že „náčelník generálneho štábu dal pokyn na čo najskoršie vykonanie úvodného vyšetrovania," a dodala, že „ľutuje akúkoľvek ujmu nestranných osôb". Armáda vyhlásila, že necieli na novinárov.
Ešte pred pondelkovou udalosťou organizácie Výbor na ochranu novinárov a Reportéri bez hraníc uviedli, že vo vojne v Pásme Gaze bolo zabitých približne 200 novinárov.
Zdroj: SITA.sk - Izraelský úder zabil v nemocnici v Pásme Gazy najmenej 20 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
