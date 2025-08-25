Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 25.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudovít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. augusta 2025

Izraelský úder zabil v nemocnici v Pásme Gazy najmenej 20 ľudí


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt

Najmenej 20 ľudí vrátane štyroch novinárov zomrelo pri izraelských útokoch na nemocnicu na juhu Pásma Gazy. Uviedol to Úrad civilnej ochrany Gazy. Podľa jeho hovorcu Mahmúda Basala útoky zasiahli nemocnicu v meste ...



Zdieľať
israel_palestinians_gaza_46484 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Najmenej 20 ľudí vrátane štyroch novinárov zomrelo pri izraelských útokoch na nemocnicu na juhu Pásma Gazy. Uviedol to Úrad civilnej ochrany Gazy. Podľa jeho hovorcu Mahmúda Basala útoky zasiahli nemocnicu v meste Chán Júnis.


izraelská armáda uviedla, že „náčelník generálneho štábu dal pokyn na čo najskoršie vykonanie úvodného vyšetrovania,“ a dodala, že „ľutuje akúkoľvek ujmu nestranných osôb". Armáda vyhlásila, že necieli na novinárov.

Ešte pred pondelkovou udalosťou organizácie Výbor na ochranu novinárov a Reportéri bez hraníc uviedli, že vo vojne v Pásme Gaze bolo zabitých približne 200 novinárov.


Zdroj: SITA.sk - Izraelský úder zabil v nemocnici v Pásme Gazy najmenej 20 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Koaličné návrhy o hazarde sú podľa Demokratov protiústavné, berú kompetencie samosprávam – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Taraba: Podarilo sa spustiť historicky najväčšie sčítanie medveďov na Slovensku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 