Pondelok 25.8.2025
Úvodná strana
|
25. augusta 2025
Koaličné návrhy o hazarde sú podľa Demokratov protiústavné, berú kompetencie samosprávam – VIDEO
Poslanci vládnej koalície navrhujú, aby boli kasína otvorené aj na Veľký piatok, aj počas vianočného obdobia. Poukázala na to opozičná strana Demokrati s tým, že ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Poslanci vládnej koalície navrhujú, aby boli kasína otvorené aj na Veľký piatok, aj počas vianočného obdobia. Poukázala na to opozičná strana Demokrati s tým, že takýto návrh je v rozpore s ústavou.
Návrh novely zákona podľa Demokratov nešiel do pripomienkového konania a je výsmechom občianskym aktivistom, ktorým sa v minulosti podarilo presadiť reguláciu hazardu. Takisto by podľa nich odobral kompetencie mestám a obciam v oblasti hazardu.
„V dôvodovej správe minister Rudolf Huliak píše, poviem to laicky, že chce zriadiť štátne kasína a zobrať tak mestám a obciam možnosť regulovať hazard. Takisto chce, aby sa hazard mohol prevádzkovať na Veľký piatok, a tiež cez vianočné obdobie. Podľa Huliaka nebudú mať tieto, odpustite, šialené návrhy dopad na rodiny a ich sociálny štandard. Vyzývame ministra Huliaka, aby novelu zákona okamžite stiahol, pretože je v rozpore s morálkou a zdravým rozumom,“ uviedol podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý návrh pripisuje ministrovi cestovného ruchu a športu Rudolfovi Huliakovi.
Podľa advokáta Michala Kiču, ktorý zastupoval skupinu poslancov v konaní pred Ústavným súdom SR vo veci zákona o hazardných hrách, by návrhom štát mocensky zasiahol do samosprávnej pôsobnosti miest a obcí, čo je v rozpore s ústavou. „Upozorňujem tiež, že je to v rozpore s princípom rovnosti súťaží, pretože by bol týmto uprednostnený štát. Pýtam sa: kde bude tá hazardná bašta, ktorú chce Huliak vybudovať? Vznikne v Očovej nové Las Vegas a opäť, zhodou okolností, tieto štátne kasína budú prevádzkovať vybrané firmy?“ pýta sa Kiča
Poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
„Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť,“ uvádzajú predkladatelia.
Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Možnosť regulovať hazard
„V dôvodovej správe minister Rudolf Huliak píše, poviem to laicky, že chce zriadiť štátne kasína a zobrať tak mestám a obciam možnosť regulovať hazard. Takisto chce, aby sa hazard mohol prevádzkovať na Veľký piatok, a tiež cez vianočné obdobie. Podľa Huliaka nebudú mať tieto, odpustite, šialené návrhy dopad na rodiny a ich sociálny štandard. Vyzývame ministra Huliaka, aby novelu zákona okamžite stiahol, pretože je v rozpore s morálkou a zdravým rozumom,“ uviedol podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý návrh pripisuje ministrovi cestovného ruchu a športu Rudolfovi Huliakovi.
Podľa advokáta Michala Kiču, ktorý zastupoval skupinu poslancov v konaní pred Ústavným súdom SR vo veci zákona o hazardných hrách, by návrhom štát mocensky zasiahol do samosprávnej pôsobnosti miest a obcí, čo je v rozpore s ústavou. „Upozorňujem tiež, že je to v rozpore s princípom rovnosti súťaží, pretože by bol týmto uprednostnený štát. Pýtam sa: kde bude tá hazardná bašta, ktorú chce Huliak vybudovať? Vznikne v Očovej nové Las Vegas a opäť, zhodou okolností, tieto štátne kasína budú prevádzkovať vybrané firmy?“ pýta sa Kiča
Samoobslužné terminály
Poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
„Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť,“ uvádzajú predkladatelia.
Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Zdroj: SITA.sk - Koaličné návrhy o hazarde sú podľa Demokratov protiústavné, berú kompetencie samosprávam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
