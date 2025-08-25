|
Pondelok 25.8.2025
Meniny má Ľudovít
25. augusta 2025
Taraba: Podarilo sa spustiť historicky najväčšie sčítanie medveďov na Slovensku
Štátna ochrana prírody SR podľa Tarabu na sčítanie zazmluvnila slovenské univerzity, slovenské vedecké kapacity, zúčastní sa na ňom aj široká verejnosť, ochranári a poľovníci.
Zdieľať
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustilo sčítanie populácie medveďa hnedého na Slovensku. Má ísť o doposiaľ historicky najväčšie počítanie tejto šelmy. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Štátna ochrana prírody SR podľa Tarabu na sčítanie zazmluvnila slovenské univerzity, slovenské vedecké kapacity, zúčastní sa na ňom aj široká verejnosť, ochranári a poľovníci. „Sčítanie nebudú robiť mimovládky ani inštitúcie zo zahraničia, nebude to stať nekresťanské milióny, nebude sa realizovať, ako to predchádzajúce, v zime, keď medvede spia a keď všetko podstatné mali ‚experti‘ prikryté pod snehom. Máme záujem o nesfalšované reálne dáta,“ poznamenal šéf envirorezortu. Doplnil, že na príprave tohto sčítania pracovali dlhé mesiace.
