J. Bittó Cigániková kritizuje M. Krajčího za vyhlášku k interrupciám

Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) kritizuje ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) za nové znenie vyhlášky k zákonu o umelom prerušení tehotenstva. Tá by od začiatku marca ženám nad 40 rokov neumožňovala, aby podstúpenie umelého prerušenia tehotenstva bolo hradené zo zdravotného poistenia. Na legislatívnu úpravu poukázala ako prvá Simona Petrík z mimoparlamentnej strany Spolu.



Podľa koaličnej poslankyne Bittó Cigánikovej by sa Krajčí mal "konečne prestať venovať vnucovaniu svojho náboženského presvedčenia celému Slovensku". Naopak, podľa jej slov by sa mal začať venovať riešeniu problémov s ochorením COVID-19. "Medzičasom je totiž v tejto otázke najneúspešnejším ministrom na svete," uviedla na sociálnej sieti.