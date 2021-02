Väčšina Slovákov dôveruje rúškam, ale len štvrtina ho nosí po celú odporúčanú dobu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Necelá štvrtina Slovákov (24 percent) nosí ochranné rúško jednorazovo alebo striktne len po odporúčanú dobu. Ďalšia približne štvrtina (26 percent) si dá to isté rúško predtým než ho sterilizuje alebo vyhodí počas dňa niekoľkokrát.Ďalšia pätina nosí jeden ochranný prostriedok na tvári celý deň. Vyplýva to z výskumu agentúry Nielsen Admosphere Slovakia. Z výsledkov ďalej vyplýva, že len 5 percent Slovákov nosí jedno rúško alebo respirátor neobmedzene a iba 1 percento priznáva, že si ústa a nos nezakrývajú vôbec. Takmer tri štvrtiny respondentov (71 percent) veria, že rúško naozaj chráni pred šírením COVID-19 Vo väčšej miere využívajú jednorazovo prostriedky na prekrývanie tváre ženy ako muži (ženy 29 percent, muži 18 percent). Muži všeobecne vo väčšej miere nosia ochranné prostriedky na tvár opakovane či dlhodobo. Účinnosť prekrývania úst a nosa spochybňuje aktuálne 12 percent Slovákov a ďalších 17 percent si nie je istých. Slováci ale dôverujú prekrývaniu horných dýchacích ciest ako ochrane pred šírením vírusu o niečo viac ako Česi, a to o 6 percentuálnych bodov.Spoločnosť Nielsen Admosphere Slovakia je dcérskou spoločnosťou výskumnej agentúry Nielsen Admosphere, a.s. Okrem klasických výskumov trhu sa sústreďuje aj na rozsiahle a metodologicky a technologicky náročné mediálne výskumy. Na Slovensku od roku 2007 realizuje Výskum návštevnosti internetu a sociodemografie jeho užívateľov (AIMmonitor), od roku 2013 monitoruje internetovú reklamu (Admosphere SK).