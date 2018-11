SLOVENČINA: Ako je to so spojkou nakoľko?

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Bratislava 15. novembra (TASR) - Často vo svojom prejave používame spojku "nakoľko". V spisovnej slovenčine však nie je prípustná, je knižná, ale pripúšťa sa v niekoľkých prípadoch.Spojku nakoľko môžeme použiť len v troch prípadoch. Keď ňou vyjadrujeme otázku týkajúcu sa miery: Nakoľko si to myslíš? Nakoľko je tento prostriedok účinný? Alebo keď nakoľko uvádza príslovkovú vetu miery: Každý robil, nakoľko vládal. Bude to také dobré, nakoľko sa budem snažiť. A keď uvádza príslovkovú vetu zreteľa: Nakoľko si spomínam, nič také sa nestalo. Nakoľko si pamätám, nič také som nečítala.Nesprávne je spojka nakoľko použitá pri uvádzaní príčinnej vety. Namiesto príčinnej spojky nakoľko používame spojky, ktoré sú v takomto prípade spisovné – keďže, pretože, lebo.Nesprávne: Neprišla som do školy, nakoľko som bola chorá. Nakoľko som bola chorá, neprišla som do školy. Nakoľko si to nemyslím, neurobím to.Správne: Neprišla som do školy, pretože som bola chorá. Keďže som bola chorá, neprišla som do školy. Pretože si to nemyslím, neurobím to.