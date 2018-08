R. Sedláček: Náš film je ponuka stretnúť Jana Palacha

Na snímke zľava herec Viktor Zavadil, režisér Robert Sedláček a producentka Silvia Panáková počas tlačovej konferencie k novému česko-slovenskému filmu Jan Palach 23. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 23. augusta (TASR) - Do kín mieri filmové spracovanie príbehu študenta, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa. Česko-slovenský film Jan Palach, ktorý nakrútil režisér Robert Sedláček podľa scenára spisovateľky Evy Kantůrkovej, predstavili tvorcovia a herci vo štvrtok v Bratislave.uviedol Sedláček na tlačovej konferencii k filmu, ktorý rozpráva príbeh posledných mesiacov Palachovho života. Ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa a citlivého, premýšľajúceho študenta filozofie stala. "Je veľa Palachov vo vašom i našom národe, len o nich nevieme, a nemali to šťastie. Palach je ikona, ale popol ostatných, ktorí zomreli za svoje ideály, presvedčenie, ale aj za svoje omyly, lieta nad nami vo vzduchu," poznamenal český režisér, ktorý stojí aj za historickými televíznymi seriálmi České století či Bohéma.Sedláček ďalej pripomenul, že Palach študoval ekonómiu.ozrejmil svoj záujem o osobnosť česko-slovenskej histórie režisér, ktorý chcel pôvodne s historickými témami skončiť.Zaoberať sa dva roky legendou bol Sedláček podľa vlastných slov donútený vďaka scenáristke Eve Kantúrkovej a producentom filmu Janovi Maxovi a Viktorovi Schwarzovi.vysvetlil režisér s tým, že jeho film je ponuka stretnúť Jana Palacha.Snímka pozoruje posledných niekoľko mesiacov života mladého muža na základe dostupných faktických prameňov a zároveň premýšľa, čo sa mu tiahlo hlavou. Jan nikomu z blízkych o svojom rozhodnutí vopred nepovedal. Ani nenaznačil, že by bol niečoho takého schopný. Vo filme prechádza vzťahom so svojou priateľkou Helenkou, búrlivým študentským životom roku 1968, spolužitím s matkou doma vo Všetatoch, zažije študentské brigády v Kazachstane a Francúzsku, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Rovnako, ako sa od jesene 1968 mení verejný život, kolorit ulíc i výrazy ľudí, deje sa niečo s Janom.poznamenal Sedláček k snímke, v ktorej sa veľa nehovorí. "Slová sú zbytočné, v tom mlčaní je často viac, ako keď len tárame. To je ten Sokratov čin, činy sú potrebné, aby bolo o čom hovoriť," podčiarkol režisér výpravného filmu s dramatickým, romantickým a smutným vývojom.Zvlášť mladým divákom ukáže inak nastavenú dobu - dobu bez mobilov a elektroniky, emócie a rozmýšľanie ľudí či ich frustráciu.odkazuje divákom režisér, ktorý sa chce vrátiť do kín dôstojne.dodal Sedláček.Dráma Jan Palach príde do kín 30. augusta. V ďalších úlohách sa predstavia Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček.