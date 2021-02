J. Mikas: Sprísňovanie opatrení nie je potrebné, ak sa budú dodržiavať

Hlavný hygienik SR Ján Mikas si myslí, že súčasné protipandemické opatrenia sú dostatočne striktné. Skôr ako ich ďalšie sprísňovanie je podľa neho potrebné rešpektovať opatrenia, rovnako tak ich dodržiavanie dôslednejšie kontrolovať. Uviedol to pred utorkovým rokovaním pandemickej komisie.





"Rozumiem tomu, že ľudia sú už unavení a frustrovaní, aj tie očakávania smerom k uvoľňovaniu opatrení boli v súvislosti s testovaním väčšie, situácia je však naďalej vážna," upozornil Mikas, poukazujúc najmä na neklesajúci počet hospitalizovaných v nemocniciach a tých, ktorí sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Predpokladá, že práve vymáhanie dodržiavania opatrení, prípadne aj prísnejšia penalizácia priestupkov, bude témou na rokovaní. Očakáva, že sa bude hovoriť aj o prezentovanej forme sprísnenia zákazu vychádzania "SMS priepustkami". "Nepoznám detaily, budeme sa o tom baviť, no stále si myslím, že ak by sa dodržiavali súčasné opatrenia, nebolo by potrebné sprísňovanie," dodal hlavný hygienik.Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zopakoval názor liberálov, že nápad s SMS je nerealizovateľný. Je presvedčený o tom, že na pandemickej komisii sa bude hovoriť aj o podobe COVID automatu a o tom, ako má byť v ňom uplatňované testovanie. Chce však o tom informovať až po rokovaní.Diskusiu o ďalšom postupe a návrhoch opatrení očakáva aj minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO). Aj on zároveň vyzval na väčšie rešpektovanie opatrení a zákazov, realita podľa neho ukazuje často ignoranciu. Odmietal však, že by kontroly boli nedostatočné. "Nemôžeme postaviť policajta na každý roh, zásadné je rešpektovať opatrenia," zdôraznil.