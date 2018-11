Kazachstan buduje sociálny štát podľa škandinávskeho vzoru

Na archívnej snímke vystavené tradičné jurty v parku Etnoaul v Astane 19. júla 2018. Foto: TASR/Igor Calpaš Foto: TASR/Igor Calpaš

Bratislava/Astana 15. novembra (TASR) - Kazašská republika napreduje k štatútu sociálneho štátu, pričom pri jeho vypracúvaní sa inšpirovala škandinávskym modelom sociálneho zabezpečenia. Zvýšenie zabezpečenia obyvateľov aj úrovne ich príjmov, zlepšenie kvality života ich života predstavujú hlavnú prioritu novej stratégie krajiny, ktorú predstavil prezident Nursultan Nazarbajev. TASR o tom informovalo veľvyslanectvo Kazašskej republiky pre Českú a Slovenskú republiku so sídlom v Prahe. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) pricestoval vo štvrtok do Kazachstanu po návšteve Azerbjadžanu.Kazachstan, ktorý mal k 1. júnu tohto roku 18,253 milióna obyvateľov, v hodnotení krajín podľa Inštitútu Legatum (The Legatum Prosperity Index) za rok 2017 obsadil 72. miesto. Predstavuje to približne stred zoznamu 149 krajín a Hongkongu. Na porovnanie, Slovensko je v danom rankingu na 35. mieste. Na prvom mieste je Nórsko, pred Novým Zélandom a Fínskom, štvrté Švajčiarsko a piate Švédsko. Kazachstan mal k 1. júnu tohto roku 18,253 miliónov obyvateľov.Ako ďalej uviedol diplomatický zdroj, Kazachstan dosiahol jedno z najlepších postavení spomedzi krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Pred Kazachstan sa dostali len tri pobaltské štáty, Estónsko na 27. miesto, Lotyšsko na 37. miesto a Litva na 41. miesto.Dynamika Kazachstanu v tomto zozname odráža kvalitatívne zmeny, ktoré sa v tejto stredoázijskej krajine udiali za posledné desaťročia. Republika smeruje k vytvoreniu sociálneho štátu, ktorý sa v prvom rade zameriava na zabezpečenie svojich občanov, až potom na uspokojenie politických ambícií. Potvrdil to prezident Nazarbajev v posolstve k národu v polovici októbra. Kazašský prezident v ňom uviedol, uviedol zdroj.Astana plánuje podstatne zvýšiť výdavky na vzdelávanie, vedu a zdravotníctvo. V súčasnosti 10 % HDP na tieto oblasti vydávajú len vo vyspelých štátoch. Časť z tých finančných prostriedkov pôjde na zvýšenie platov lekárov. V Kazachstane popri tom dávajú zvýšenú pozornosť zdravému spôsobu života. Plánuje sa rozsiahla výstavba telovýchovných, športových a rehabilitačných komplexov, ráta sa s úplnou modernizáciou nemocníc a liečebných zariadení, so zvýšením kvality vody a potravín.V Kazachstane sa mení aj prístup k vzdelávaniu, aj keď súčasný model funguje úspešne. Podľa diplomatického zdroja v svetovom rangkingu je stredoázijský štát v tomto ukazovateli medzi 35 krajinami sveta. "citoval zdroj z vyhlásenia prezidenta.Výstavba nových domov, dostupné hypotéky, komfortné mestské prostredie a zvýšenie bezpečnosti sa musia stať v najbližších rokoch novými do seba zapadajúcimi súčasťami novej sociálnej a ekonomickej mapy Kazachstanu. Výraznú podporu Astana poskytuje rozvoju biznisu. Podmienky na otvorenie vlastného podnikania patria podľa zdroja medzi najpríťažlivejšie na svete. V súčasnosti podiel malých a stredných podnikov na tvorbe HDP predstavuje 30 %, Astana plánuje, aby tento údaj dosiahol 50 %.Úspešnosťekonomického rozvoja sa dá usudzovať z úrovne HDP na jedného obyvateľa. V roku 2017 HDP na jedného obyvateľa podľa parity kúpnej sily dosiahol úroveň 26.072 USD, informoval český ekonomický web: www.businessinfo.cz. Ekonomické údaje krajiny sú na webe Štatistického výboru pri Ministerstva národného hospodárstva v Astane.Prakticky vo všetkých svetových ratingoch či indexoch o vyspelosti, zabezpečenia, šťastia patria Dánsko, Fínsko, Nórsko a Švédsko do desiatky najlepších. Stabilita ekonomiky, mobilita, takmer úplná zamestnanosť, rovnaký prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, prerozdelenie bohatstva - to sú črty, ktoré charakterizujú uvedené škandinávske štáty. Kazachstan ich nadobúda vytváraním svojho modelu sociálneho štátu zohľadňujúceho minulosť krajiny a jej skúsenosti z krátkeho času svojej nezávislosti, uviedol rezort kazašskej diplomacie.(1 EUR = 1,1296 USD)