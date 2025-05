J. Saudek: Mám veľmi rád Slovensko, Slovenky sú najkrásnejšie na svete

Milovníci fotografií Jana Saudka zaplnili v utorok podvečer Stredoeurópsky dom fotografie (SEDF) v Bratislave, kde slávnostne otvorili výstavu Jan Saudek 90, prezentujúcej výber toho najlepšieho z celoživotnej tvorby umelca. Svetoznámy český fotograf pricestoval na vernisáž výstavy, ktorá sa konala v deň jeho 90. narodenín, v sprievode svojej manželky Pavlíny.





„Ďakujem, že ste prišli, pretože ja som súdil, že nikto nepríde, ale možno, že ste tu kvôli niekomu inému, aj tak som rád, že ste prišli,“ povedal davu pred budovou SEDF Saudek, ktorému hostia vernisáže zaspievali k jubileu aj narodeninovú pieseň spolu s kapelou Funny Fellows.„Mám veľmi rád Slovensko, tiež som sa na Slovensku po prvý raz ženil, dodnes si to pamätám, to dievča už nežije, a bolo to veľmi krásne,“ povedal médiám svetoznámy fotograf. „Slovenky sú najkrásnejšie na svete, tým je povedané všetko, chlapi sú hnusní, ale slovenské dievčatá sú nádherné,“ vyhlásil 90-ročný Saudek. „Riadim sa tým, že ženská je zázrak, pretože dokáže dať život, to chlapi nedokážu a nikdy sa to nenaučia,“ poznamenal vyučený fotograf. „Pred 80 rokmi som to študoval v škole. Som skutočný fotograf, myslím, že som fotografoval dobre, pretože sa to všetko predalo a teraz sú moje priateľky milionárky. Bolo to krásne, stálo to za to,“ dodal.

„Som veľmi poctený tým, že si vybral nás, pretože on posledných päť rokov veľmi na vernisáže nechodí. Pravdou je, že dnes je tomu 30 rokov, čo spolupracujeme, máme za sebou vyše 14 výstav aj v zahraničí, tá dôvera sa nám vrátila práve v tejto podobe, že mal toľko sily v sebe, že ešte prišiel,“ povedal zástupcom médií kurátor výstavy Juraj Ulický.



Jana Saudka v Bratislave sprevádzala novinárka a fotografka, manželka a matka jeho troch detí Pavlína Saudková. V SEDF tiež otvorila svoju výstavu pod názvom Cesty Cirku. „Ide o umelecký fotodokument, pretože bola manažérkou priestoru Jatka 78, tam hrá nový český cirkus La Putyka, o tom sú aj fotografie, ktoré uvidíte na výstave,“ uviedol Ulický k výstave divadelných fotografií z magického prostredia novocirkusového súboru Cirk La Putyka, na ktorých autorka zachytáva okamihy života akrobatov, tanečníkov a hercov.