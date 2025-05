Radíme: Kliešťa treba odstrániť pinzetou, olej sa neodporúča

Prisatého kliešťa treba odstrániť pinzetou, dôležité je vybrať celé telo aj s hlavičkou. Neodporúča sa kvapkať naňho olej, pretože sa začne dusiť a natrávenú krv vyvráti späť do rany. Ak sa nepodarí odstrániť kliešťa celého, je lepšie vyhľadať zdravotnícku pomoc. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.





„Kliešťa najprv treba ‚odlepiť‘ od kože kývaním do oboch strán. Následne ho vyťahujte plynulým kolmým ťahom smerom od kože, postupujte pomaly a bez točenia. Kliešťa nevykrúcajte prudko do strán, mohli by ste ho pretrhnúť - je dôležité ho nepoškodiť a nerozmliaždiť,“ odporúčajú odborníci na sociálnej sieti.Po jeho odstránení je potrebné miesto prisatia ihneď vydezinfikovať liehom či jódovou tinktúrou z lekárne, prípadne iným prípravkom s obsahom alkoholu. Vydezinfikovať treba aj pinzetu a povrchy, na ktoré dopadla tekutina z poškodeného tela kliešťa.Úrad zdôrazňuje, že po vybratí by ľudia kliešťa nemali mliaždiť prstami. „Hoďte ho do záchodovej misy a ihneď spláchnite, vyhoďte ho do koša v uzavretej nádobe alebo v uzavretom vrecúšku, prípadne kliešťa dôsledne znehybnite lepiacou páskou a takto ho vyhoďte do koša,“ odporučil. Dodal, že po vybratí kliešťa je dôležité dôkladne si umyť ruky.ÚVZ zároveň radí venovať nasledujúci mesiac po odstránení kliešťa pozornosť príznakom, ako sú väčšie začervenanie v mieste prisatia, horúčka, bolesť svalov, hlavy, kĺbov či opuch. Ak sa vyskytnú, odporúča konzultovať stav s lekárom. „Poznačte si pre istotu dátum a pravdepodobnú lokalitu, kde ste mohli kliešťa chytiť. Ak ste ho mohli mať na tele už dlhší čas (zopár dní), poznačte si aj túto informáciu,“ doplnili odborníci.