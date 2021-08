Jacobs podal vo finále behu na 100 m prekvapujúci výkon, získal zlato a stanovil nové európske maximum

Po rokoch triumfoval na OH Európan

Jediné zlato získal na ME v Toruni

Volkovi sa nepodarili rozbehy

1.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nástupcom fenomenálneho Jamajčana Usaina Bolta ako olympijský víťaz v behu na 100 m sa stal Talian Marcell Jacobs . Vo finále ostro sledovanej stovky na OH 2020 v Tokiu Jacobs finišoval výkonom 9,80 s a utvoril si osobný rekord, stanovil tiež nové európske maximum.Druhý skončil Američan Fred Kerley, ktorý zaostal o štyri stotiny sekundy. Bronz si vybojoval Kanaďan Andre de Grasse výkonom 9,89 s.Jacobs sa stal prvým Európanom, ktorý triumfoval na stovke mužov na olympijských hrách od roku 1992 a víťazstva Brita Linforda Christieho na OH v Barcelone. Odvtedy dominovali v najkratšom šprinte pod piatimi kruhmi dvaja Američania (Maurice Green, Justin Gatlin), jeden Kanaďan (Donovan Bailey) a trikrát jamajský expres Usain Bolt (2008 - 2016), ktorý v roku 2017 ukončil kariéru.Jacobs nebol dominantný od úvodných metrov vo finále pred prázdnym Národným štadiónom v Tokiu. Ešte v polovici trate nebolo jasné, kto vedie, ale Talian to nebol. Až na posledných tridsiatich metroch si vybudoval rozhodujúci, aj keď nie veľký náskok pred Kerleym a De Grassem.Dvadsaťšesťročný nový kráľ olympijského šprintu je len polovičný Talian po mame. Jeho otec je Američan a pred 26 rokmi sa aj narodil v USA, presnejšie v texaskom El Pase. vyrastal však na Apeninskom polostrove, talianske občianstvo získal až v roku 2010 a svoju novú krajinu začal reprezentovať v roku 2012 až ako 18-ročný.O ďalšie štyri roky sa zaradil do seniorského šprintérskeho tímu Talianska. Dosiaľ jediné zlato na vrcholnom podujatí pred OH v Tokiu získal tento rok na halových majstrovstvách Európy v poľskom meste Toruň, kde mal s ním vo finále šesťdesiatky dočinenia aj slovenský rekordér Ján Volko . Slovák vtedy skončil bronzový.Čo sa týka Volka, jeho olympijská premiéra v Tokiu na stovke nebola úspešná. Svoje snaženie ukončil už po rozbehoch, časom 10,40 s nemal nárok na postup do semifinále a obsadil konečné 46. miesto."V podstate som veľmi nerátal s postupom do semifinále. Jediné, čo som chcel, bolo sezónne maximum. Nepodarilo sa mi to, ten beh nebol dobrý. Musíme si s trénerkou sadnúť, aby sme prebrali, čo som robil zle,“ skonštatoval Volko, ktorý sa v Tokiu ešte predstaví aj v behu na 200 m.