Slovenskí chodci už trénujú v Sappore. Pocitová teplota je nižšia ako v Tokiu, hovorí Matej Tóth

Teplota v Sappore je pocitovo nižšia

Preteky so špecifickým významom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2021 (Webnoviny.sk) - Atletické súťaže na olympijských hrách v Tokiu sa síce už dávno rozbehli, ale chodecká časť slovenskej výpravy je ešte v plnom tréningovom nasadení pred svojimi vystúpeniami pod piatimi kruhmi. Rozdiel je len v tom, že štvorica slovenských reprezentantov sa už presunula do dejiska olympijských súťaží v chôdzi do Sappora.Na severe Japonska na ostrove Hokkaidó si v nedeľu prvýkrát zatrénovali Mária Katerinka Czaková Michal Morvay . Prví dvaja sa predstavia v chôdzi na 20 km, ďalší dvaja na 50 km.Mužská dvadsiatka príde na rad vo, ženská dvadsiatka a mužská päťdesiatka o deň neskôr."Na tréningy máme vyčlenený len 900-metrový okruh v okolí štadióna alebo 400 metrov po vonkajšej strane rýchlokorčuliarskeho oválu štadióna Makomanai Sekisui Heim, kde sa v roku 1972 uskutočnil otvárací aj záverečný ceremoniál ZOH v Sappore,“ informoval zo Sappora Matej Tóth podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ). "Na tréningu som sa cítil fyzicky výborne, pocitová teplota je o dva až tri stupne nižšia ako v Tokiu,“ dodal Tóth na facebooku SAZ.Tridsaťosemročný Tóth je obhajca zlata v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016. Piatkové preteky v Sappore budú mať pre neho špecifický význam. Okrem toho, že pôjde o historicky poslednú päťdesiatku na vrcholnej atletickej úrovni, budú to zrejme aj posledné medzinárodné preteky slovenského multišampióna v kariére. Tóth už viackrát avizoval, že po Tokiu sa bude chcieť rozlúčiť s kariérou už len v pretekoch na Slovensku.Pred odchodom do Sappora slovenskí chodci trénovali v rámci slovenského atletického kempu v meste Urajasu. Pri odchode ich domáci obyvatelia vyprevádzali so slovenskými vlajkami v rukách a kývaním na rozlúčku. Jedna mamička s dvoma synmi si dokonca pripravili transparent na rozlúčku v znení: "Veľa šťastia!"