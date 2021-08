Mladých slovenských hokejistov čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup, v úvode nastúpia proti Američanom

Nominácia slovenskej reprezentácie hokejistov do 18 rokov na turnaj Hlinka Gretzky Cup 2021:

Brankári: Rastislav Eliaš, Patrik Jurčák, Ján Korec

Obrancovia: Maxim Štrbák, Marián Moško, Jozef Viliam Kmec, Šimon Nemec, Sebastián Nahálka, Luca Krakovský, Dávid Nátny, Boris Žabka

Útočníci: Juraj Slafkovský, Adam Žlnka, Filip Mešár, Markus Suchý, Alex Šotek, Ondrej Molnár, Jakub Kopecký, Samuel Honzek, Adam Sýkora, Dalibor Dvorský, Peter Repčík, Alex Čiernik, Servác Petrovský





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Ivan Feneš pred prestížnym turnajom Hlinka Gretzky Cup 2021 vyradil z kádra brankára Samuela Urbana, obrancov Mateja Tomasa s Leom Eperješim a útočníkov Žigmunda Zölda aj Martina Mišiaka. Na podujatí, ktoré budú hostiť Piešťany a Břeclav, sa predstaví spolu 24 hráčov."Rozhodovanie bolo veľmi náročné. Medzi hráčmi, ktorí pokračujú ďalej a ktorí skončili, boli minimálne rozdiely. Chceli sme však vyskladať vyvážený tím, aby v ňom bola útočná i defenzívna sila a tiež hráči použiteľní v presilovkách i oslabeniach. S chlapcami, ktorých sme vyradili, však chceme ďalej pracovať. Verím, že toto nepopulárne rozhodnutie ich namotivuje, aby pracovali ešte lepšie,“ povedal kouč Ivan Feneš podľa webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) . Bral do úvahy aj sobotňajší prípravný duel proti rovesníkom z Ruska, v ktorom mladí Slováci prehrali vysoko 3:9.V tíme SR zotrvalo trio brankárov, osem obrancov a trinásť útočníkov. Prvý duel na turnaji odohrajú slovenskí hokejisti už v pondelok od 19.00 h proti Američanom."Očakávame, že to bude podobný zápas ako s Rusmi, čo znamená, že bude vynikať individuálna vyspelosť hráčov USA. Tento duel však musíme zvládnuť lepšie ako s Rusmi. Hra v stretnutí s nimi síce dve tretiny vyzerala vyrovnane, ale kopili sme množstvo individuálnych chýb a to sa proti Američanom nemôže opakovať,“ dodal Feneš.