Zväz slovenského lyžovania nezískal podporu olympionikov, viacero zväzov nehlasovalo

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v piatok nevyjadrilo podporu Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) v snahe o členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS) . Prijatie do štruktúr FIS by umožnilo ZSL stať sa národným športovým zväzom. Za hlasovalo 40 delegátov, 18 bolo proti a 41 sa nevyjadrilo."Výsledok hlasovania rešpektujeme. Nebudem klamať, že sme trochu rozčarovaní práve z počtu zväzov, ktoré sa zdržali hlasovania. Zrejme aj to poukazuje na stav športového hnutia na Slovensku a ako povedal prezident SOŠV Anton Siekel , je to osobná zodpovednosť každého z hlasujúcich. Pre nás sa týmto rozhodnutím v podstate mení len to, že pokračujeme v ešte väčšej aktivite v rokovaniach a v činnosti ako doteraz a v tom, čo sme začali," uviedol výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen prostredníctvom tlačovej správy.Doplnil tiež: "Je fakt, že proces afiliácie do FIS sa v tejto chvíli spomalil, ale my nemáme pesimistické nálady. Pravda oslobodzuje a tak to dnes berieme. Naopak, ak sme 40 hlasov presvedčili a len 18 bolo proti a 41 hlasov nevie zaujať stanovisko, tak jednoducho musíme pridať a zlepšiť sa, to v čom, ešte musíme analyzovať. Veríme, že sa nám to v krátkom období podarí a proces afiliácie sa opäť spustí."Ako informuje oficiálny web SOŠV, počas piatkového rokovania sa delegátom prihovoril aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling , podľa ktorého situácia v slovenskom lyžovaní presiahla hranice športových zväzov aj hranice Slovenska. "Snažili sme sa aktérov sporu priviesť k zmieru, ale nepodarilo sa nám to a museli sme využiť aj krajné zákonné prostriedky. Stojím za rozhodnutiami štátneho tajomníka pre šport aj sekcie športu. Aj naďalej budeme konať v rámci zákona a rešpektovať autonómiu občianskych združení, ale zároveň budeme dohliadať na čestnosť konania, bez 'podpásoviek'. Ministerstvo nemôže konať nad rámec zákona, ani vyniesť verdikt, kto má slovenské lyžovanie zastupovať vo FIS. Budeme rešpektovať rozhodnutie SOŠV,“ povedal členom pléna piatkového VZ SOŠV.Ako je známe, spory v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) medzi jej vedením a množstvom členov sa rezort školstva rozhodol riešiť podporou konkurenčného ZSL. Odobral SLA štatút národného športového zväzu, pričom napríklad prihlasovanie pretekárov na medzinárodné podujatia dočasne prevzal SOŠV. A tento stav pokračuje naďalej.Zmenu zastúpenia Slovenska vo FIS už skôr určilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. "Práve ministerstvo je podľa stanov FIS jedinou oprávnenou organizáciou, ktorá menuje zástupcu v štruktúrach FIS. Ako hovoria stanovy FIS, k tomuto rozhodnutiu ministerstva je potrebné priložiť aj podporné stanovisko národného olympijského výboru," vysvetlil ešte v stredu výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen. Podporu SOŠV však valné zhromaždenie tejto organizácie neschválilo. Smolen však naznačil, že v ZSL sa pripravovali aj na možnosť, že od valného zhromaždenia SOŠV nedostanú podporu. "Vždy je nutné mať aj plán B. Prijatie do FIS nie je podmienené členstvom v národnom olympijskom výbore. Aj z historického hľadiska je známe, že keď SLA po svojom vzniku bola najskôr členom FIS a až potom po polroku ju prijali do SOŠV," povedal ešte pred piatkovým zasadnutím VZ SOŠV Smolen. Detaily prípadného záložného plánu však nešpecifikoval.Zástupcovia ZSL pritom piatkové hlasovanie vnímali ako kľúčové. "Podporu vedenia a výkonného výboru SOŠV už máme, ak rozhodnutie odobrí aj valné zhromaždenie SOŠV, následne je veľký predpoklad, že bude v júni o našom prijatí rozhodovať kongres FIS. Rozhodnutie pléna SOŠV teda vnímame ako kľúčové," informovala počas aktuálneho týždňa Jana Palovičová, ktorá je v ZSL zodpovedná za medzinárodné vzťahy.