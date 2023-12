Jágr začal 36. sezónu, pripísal si asistenciu, Vejvoda: Hral výborne

Jaromír Jágr vstúpil už do svojej 36. sezóny v profesionálnej hokejovej kariére. Fenomenálny český útočník nastúpil za Kladno v stredajšom dueli 28. kola extraligy na ľade Pardubíc a zaznamenal jednu asistenciu. Prehre 3:4 s lídrom súťaže však nezabránil.





Päťdesiatjedenročný Jágr naskočil do ostrého súťažného zápasu bez jedného dňa po rovných ôsmich mesiacoch. Nastúpil v druhom útoku hostí, pričom odohral necelých 14 minút. V prvej tretine dostal menší trest za seknutie a pri jeho vylúčení Kladno inkasovalo. Pri odchode na trestnú lavicu sa však hneval na rozhodcu, podľa neho slovenský obranca Martin Bučko v súboji s ním nedržal hokejku dostatočne pevne, čo arbitri nezohľadnili. Skúsený krídelník bol vpredu aktívny, v 25. minúte vkorčuľoval s pukom na hokejke do útočného pásma a jeho nepríjemnú strelu vyrazil pardubický brankár pred Jakuba Strnada, ktorý skóroval. Pre hrajúceho majiteľa Kladna to bola 99. asistencia v kariére v českej extralige a prvý bod od vlaňajšieho februára, keď dal gól proti Vítkoviciam."Pred zápasom som sa sám pýtal, kedy hral naposledy. Stále je platný hráč, robí priestor ostatným a je skutočne ťažké proti nemu hrať," uviedol na adresu Jágra spoluhráč Sedlák.Kladno dokázalo v druhej tretine vyrovnať z 0:3 na 3:3, napriek tomu odchádzalo z ľadu lídra naprázdno. Rozhodujúci gól inkasovalo v oslabení. Trenér hostí Otakar Vejvoda si Jágrov prínos pre tím pochvaľoval. "Hral výborne. Na svoj vek je stále fantastický na puku v útočnom pásme. Presne to od neho očakávame," povedal po zápase pre české médiá kouč Kladna.