Miliardár Pavel Tykač sa stal novým majiteľom Slavie Praha

Český futbalový klub Slavia Praha má nového majiteľa. Miliardár Pavel Tykač odkúpil tím od čínskej spoločnosti CITIC Group. Jaroslav Tvrdík zostal naďalej vo funkcii predsedu predstavenstva Slavie.





Nový majiteľ by mal mať takmer stopercentný podiel v klube. Celá transakcia a schválenie regulačnými úradmi v Česku a Číne by mali prebehnúť do konca februára. Obchod by mal dosiahnuť výšku približne dvoch miliárd českých korún (81.721,586 eur), súčasťou dohody je aj kúpa štadiónu v Edene.Okrem Tvrdíka zostane v klube aj trénerský štáb na čele s Jindřichom Trpišovským. "Slavisti, vstupujeme do novej éry. Patrím medzi verných priaznivcov klubu, rovnako ako medzi nich patril môj otec a starý otec. Je pre mňa česť, že sa budem podieľať na ďalšom rozvoji Slavie. Dúfam, že v mojej práci jedného dňa budú pokračovať aj moje deti. Tento tím je pre mňa symbol odvahy, pracovitosti a vytrvalosti, čo sú vlastnosti, ktoré preferujem. Aj preto je to pre mňa skôr záväzok než investícia," vyhlásil Tykač podľa portálu idnes.cz.Klub mal čínskeho majiteľa od roku 2015, spoločnosť CEFC o tri roky neskôr vystriedala skupina CITIC. Tá pred dvoma rokmi odmietla vstup amerického investora Globalon, ktorý chcel odkúpiť 50 percent akcii. V tíme pôsobí aj trojica slovenských legionárov Michal Tomič, Jakub Hromada a Ivan Schranz.