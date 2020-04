Jaguar Land Rover v Nitre neobnoví výrobu v termíne, v akom pôvodne predpokladal

Výrobu spustia hneď, ako to bude možné

Pracujú v dvojzmennej prevádzke

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2020 - Nitriansky Jaguar Land Rover neobnoví výrobu po veľkonočných sviatkoch, ako pôvodne predpokladal. Pre agentúru SITA to uviedla manažérka pre firemné vzťahy automobilky Miroslava Remenárová. Fabrika pritom s ohľadom na ochranu verejného zdravia dočasne prerušila výrobu 20. marca."Vzhľadom na rýchlo sa meniace okolnosti a najnovšie informácie sme sa rozhodli ďalej predĺžiť výrobnú prestávku v našich výrobných centrách, vrátane nitrianskeho závodu. Termín jej ukončenia v túto chvíľu nešpecifikujeme," povedala Remenárová.Podľa nej automobilka vynakladá všetko dostupné úsilie, aby mohli spustiť výrobu okamžite, ako to okolnosti umožnia. "V nitrianskom závode sa aktuálne nachádzajú a pracujú len tímy potrebné pre vybrané práce na vozidlách Land Rover Defender a tie, ktoré zabezpečujú činnosti nevyhnutné pre prevádzku závodu," doplnila.Situáciu týkajúcu sa COVID-19 podľa Remenárovej neustále pozorne sledujú a riadia sa pokynmi príslušných orgánov pri ochrane zdravia zamestnancov.Na Slovensku aktuálne zo štyroch pôsobiacich automobiliek vyrába iba Kia Motors Slovakia. Z dôvodu šírenia koronavírusu zastavila linky v pondelok 23. marca 2020, spustila ich v pondelok 6. apríla.V súčastnosti funguje iba v dvojzmennej prevádzke, hoci pôvodne chcela od 6. do 9. apríla vyrábať v štandardnom trojzmennom režime a následne až po Veľkej noci prejsť na dvojzmennú prevádzku, ktorá má trvať do konca apríla.Od 17. marca dočasne prerušil výrobu Volkswagen Slovakia. Podľa posledných informácií bude závod stáť aj v 16. kalendárnom týždni (do 19. apríla 2020).Nevyrába ani Groupe PSA Slovakia. Linky v trnavskej fabrike zastali 19. marca, naposledy spoločnosť informovala, že výroba nebude obnovená ani tento týždeň.