Čaputová vymenovala do funkcie ministra Korčoka, prioritou je zvládnutie pandémie Covid-19

Skúsený profesionál

Ústretový partner v Európskej únii

Ivan Korčok

odišiel na jeseň 2018 do Washingtonu, kde pôsobil ako veľvyslanec SR, predtým zastával funkciu štátneho tajomníka MZV. Počas kariéry sa venoval najmä európskym otázkam, na starosti mal predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie (EÚ).



Vo funkcii štátneho tajomníka MZV pôsobil aj v rokoch 2002 – 2005. V rokoch 2009 až 2015 zastával post stáleho predstaviteľa Slovenska pri EÚ, na ktorý prešiel z veľvyslaneckého postu v Berlíne.



V minulosti pôsobil aj ako vedúci delegácie pre prístupové rokovania do NATO a v začiatkoch svojej diplomatickej kariéry pôsobil aj v Berne či Bonne.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2020 - Pre ministerstvo zahraničných vecí (MZV) musí byť prioritou zvládnutie pandémie koronavírusu. Pri príležitosti vymenovania Ivana Korčoka (nom. SaS) za ministra zahraničných vecí to v stredu vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová.Hlava štátu tiež zdôraznila, že Korčok je skúsený profesionál, ktorý má všetky predpoklady na to, aby viedol rezort diplomacie. Korčok doteraz pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Spojených štátoch amerických. Ministrom sa stal až v stredu, pretože bol v povinnej domácej karanténe.„V dnešnej situácii si všetci uvedomujeme, že aj pre rezort, ktorý budete riadiť, je absolútnou prioritou zvládnutie hrozieb pandémie. Čakajú vás naliehavé úlohy pri repatriácii občanov Slovenskej republiky, pri riešení množstva praktických problémov, ktoré vyplývajú z obmedzení núdzového stavu,“ povedala prezidentka.Podľa hlavy štátu je podstatné, aby Slovensko v čase krízy posilnilo medzinárodnú spoluprácu. Čaputová tiež zdôraznila, že Korčok sa ujíma svojej funkcie v neľahkých časoch, no podľa nej patrí medzi najskúsenejších slovenských diplomatov a situáciu by mal zvládnuť.„Ivan Korčok pôsobí v slovenskej diplomacii už takmer tridsať rokov a za ten čas prešiel mnohými funkciami v našej zahraničnej službe. Na každom poste osvedčil svoju profesionalitu a odbornú spôsobilosť,“ uviedla prezidentka s tým, že nový minister veľmi dobre pozná rezort, ktorý bude viesť a jeho nástup do funkcie budú sprevádzať pochopiteľné očakávania.Čaputová tiež vyzvala nového šéfa rezortu, aby presadzoval a chránil hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu a medzinárodného práva.„Očakávam, že Slovensko aj s vaším prispením bude oprávnene vnímané ako ústretový partner v Európskej únii a spoľahlivý spojenec v Severoatlantickej aliancii. Ako krajina, ktorá dokáže prejaviť spolupatričnosť a solidaritu a ako štát, s ktorým budú spojenci a partneri radi spolupracovať,“ povedala.Čaputová na záver dodala, že nový minister sa môže plne spoľahnúť na jej „dobrú vôľu“ k spolupráci.