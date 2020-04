Matovič vrátil úder Sulíkovi, ale v statuse aj klamal

Začal líder liberálov, ktorému sa nepáčia prijaté obmedzenia na obdobie od 8. do 13. apríla. Okrem iného napísal, že „z boja proti korone sme spravili fetiš“.

Sebecké hry Sulíka

Matovičova reakcia na seba nenechala dlho čakať. „Nemám rád, ak ľudia spomedzi hráčov koaličného tímu, od ktorých v ťažkej situácii čakáte, že vám podržia chrbát … si hrajú svoje sebecké hry,“ zakontroloval premiér.

Podľa Matoviča neschopnosť podporiť čokoľvek nepopulárne konané vo verejnom záujme a postovať na facebooku svoje výplody mysle, je v tejto chvíli mimoriadne nezodpovedné. „Tým dupľom, že na rozdiel od obyčajných ľudí o dosť viac veľmi dobre vedia ako vážna v skutočnosti je naša situácia,“ dodal.

Matovičovo klamstvo

Premiér v ďalšom statuse reagoval aj na kritiku, že na cestách sa tvoria kolóny a dopravné zápchy. „Kontroly mali byť námatkové. Zrána sa to niektorým hliadkam vymklo trochu z rúk … napriek tomu – nehaňme ich za to … malo by to byť už v poriadku. Dík,“ napísal, ale neskôr svoj príspevok odstránil.

Tieto slová však nie sú až tak pravdivé, pretože polícia už dopredu na sociálnej sieti varovala, že hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú v období zákazu vychádzania medzi 8. a 13. aprílom kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy.

Ako ďalej informoval Policajný zbor, ak budú vodiči prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budú musieť podrobiť opakovane, s čím budú spojené značné zdržania na komunikáciách.

„Preto naozaj necestujte medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné,“ upozorňovala polícia s tým, že všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek obmedzenia pohybu, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať policajnej hliadke občianskym preukazom.



