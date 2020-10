Jaguar, Volkswagen ani PSA výrobu prerušiť neplánujú, komponentov majú dostatok

Výroby pokračujú v štandardnom režime

Slovensko môže vypadnúť z obchodných vzťahov

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Automobilky pôsobiace na Slovensku zatiaľ neevidujú obdobné problémy, ktoré spôsobili prerušenie výroby v žilinskej Kia Motors Slovakia a hlásia dostatok komponentov potrebných pre plynulý chod produkcie."V tomto momente prebieha výroba v našej spoločnosti plynulo a flexibilne na základe požiadaviek svetových trhov bez zásadných obmedzení v dodávateľskej sieti," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Volkswagen Slovakia Podobne reagovali aj automobilky v Trnave a v Nitre. Podľa šéfa odborov v Groupe PSA Slovakia Milana Minárecha momentálne nemajú žiadne výpadky dodávok. "Výroba pokračuje v štandardnom režime," potvrdila zároveň manažérka pre korporátne záležitosti Jaguar Land Rover Žilinská Kia Motors Slovakia musela pre nedostatok komponentov spôsobený problémami s koronavírusom v zahraničí prerušiť vo štvrtok doobeda produkciu. Obnovila ju dnes ráno o 6:00. Zväz automobilového priemyslu SR v tejto súvislosti pripomenul, že otvorená slovenská ekonomika zapojená do globálneho reťazca dodávateľsko-odberateľských vzťahov by mala koordinovať svoje obmedzenia aj s ostatnými krajinami."Pokiaľ k takejto koordinácii neprichádza, stáva sa Slovensko a spoločnosti tu pôsobiace nepredvídateľnými obchodnými partnermi, čo naštrbuje dôveru investorov a znižuje konkurenčnú schopnosť. Treba sa poučiť a vyvarovať z chýb, ktoré boli na jar, keď zastavenie v jednej krajine spôsobilo zamrznutie dodávateľsko-odberateľských vzťahov," skonštatoval pre agentúru SITA viceprezident zväzu Pavol Prepiak Krajiny a zahraničné spoločnosti využili podľa neho posledné mesiace aj na diverzifikáciu svojich dodávateľsko-odberateľských vzťahov. "To môže spôsobiť, že Slovensko po „vypnutí“ vypadne zo vzťahov, bude nahradené alternatívnymi riešeniami a následne bude veľmi ťažko hľadať cestu naspäť. Tieto skutočnosti treba veľmi dôkladne zvážiť pri rozhodovaní," upozornil.