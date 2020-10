Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant vo výške 30 000 eur, ktorý môžu vybrané subjekty získať vďaka charitatívnemu behu No Finish Line

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.10.2020 (Webnoviny.sk) -Aktuálna situácia, kedy fyzicky nie je možné beh zastrešiť podnietila organizátorov nájsť riešenie a nevzdať sa dobrej myšlienky behať a zároveň pomôcť deťom, ktoré to potrebujú. Keďže je už dnes štandardom, že si ľudia svoje bežecké výkony merajú pomocou rôznych aplikácií vo svojich smartfónoch prípadne hodinkách, organizačný tím z Children&Future Bratislava a MiddleCapu napadlo zapojiť do tohto ročníka slovenskú aplikáciu iWATT a beh spustiť prostredníctvom nej.Účasť na No Finish Line sa tým pádom stáva dostupná pre každého na celom svete, stačí mať pri sebe telefón a zapnúť si aplikáciu, ktorej stiahnutie aj registrácia je zadarmo."Tento rok priniesol každému veľa zmien a všetci sme si uvedomili, že nemôžeme veci brať ako samozrejmosť ani len možnosť zúčastniť sa organizovaného behu. Šport je, ale o prekonávaní prekážok a zdolávaní nových výziev. My sme z pohľadu organizačného výzvu prijali a výsledkom je No Finish Line Bratislava v online prostredí," hovorí Miroslav Výboh chairman generálneho partnera MiddleCap Group."Atmosféra, ktorú sa nám podarilo vytvoriť minulý rok na 1. ročníku sa síce do virtuálneho priestoru preniesť nedá, ale verím, že si beh aj tak nájde svojich podporovateľov a že sa nám podarí nabehať minimálne toľko kilometrov ako tomu bolo v minulom roku," dodáva Katarína Petrášová, riaditeľka neziskovej organizácie Children&Future Bratislava, ktorá už druhý rok organizuje No Finish Line na Slovensku.Online verzia však dáva priestor na nové podnety, ktoré mohol organizačný tím implementovať do tohto ročníku. Je ním aj možnosť zapojiť sa do grantovej výzvy. Subjekty, neziskové organizácie, občianske združenia môžu posielať svoje žiadosti na získanie grantu na emailovú adresu grant@childrenandfuture.sk . Organizátor vyberie troch finalistov z ktorých si bežci budú môcť vybrať, ktorý projekt chcú podporiť."Ročník 2020 sa nesie v znamení dvoch prvkov, ktoré majú zaktivizovať bežcov ale aj samotné organizácie, ktoré majú o finančnú injekciu záujem. Už k dnešnému dnu nám prišlo niekoľko projektov a verím, že tento týždeň sa podarí nazbierať čo najviac projektov z ktorých vyberieme troch finalistov. Týchto troch finalistov "vložíme do rúk" bežcom, ktorý počtom odbehnutých a a odchodených kilometrov rozhodnú kto sumu 30 000 vyhrá," komentuje tohto ročné zmeny chairman MiddleCap Group, Miroslav Výboh.Všetky aktuálne informácie o charitatívnom behu No Finish Line nájdete na www.nofinishline.sk Informačný servis